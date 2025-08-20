El cantante Roberto Tapia, confesó que extraña a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, con quien conoció a un famoso narcotraficante en una fiesta.
Ernesto Barajas, de 38 años, fue asesinado ayer martes 19 de agosto en Guadalajara, Jalisco, víctima de un ataque a balazos al interior de una pensión de la colonia Arenales Tapatíos.
Roberto Tapia, por su parte, es un cantante estadounidense de música regional mexicana de 44 años; era amigo de Ernesto Barajas y en una entrevista reveló que juntos conocieron a un famoso narcotraficante: “el Chapo” Guzmán.
Roberto Tapia confiesa que extraña a Ernesto Barajas
A través de sus historias de Instagram, el cantante Roberto Tapia confesó que extraña a su amigo Ernesto Barajas.
Ayer 19 de agosto, el mismo día que se confirmó el asesinato de Ernesto Barajas, Roberto Tapia compartió una historia de Instagram del video de un concierto de Grupo Enigma, en el que cantó junto a ellos.
Sobre el video, Roberto Tapia escribió: “Nomas los recuerdo mi viejo y puro enigma norteño mi compa barajas”, seguido de emojis de llanto y manos rezando.
Las recientes investigaciones revelaron que Ernesto Barajas ya había recibido amenazas en 2023, mediante narcomantas donde advertían sobre el asesinato del vocalista de Grupo Enigma.
Las amenazas venían presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos integrantes querían evitar las presentaciones del cantante por tratarse de narco corridos principalmente alusivos al Cártel de Sinaloa.
Roberto Tapia y Ernesto Barajas conocieron a este famoso narcotraficante
Durante una entrevista para un podcast, Roberto Tapia reveló que tanto él como Ernesto Barajas conocieron a un famoso narcotraficante: Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera.
Roberto Tapia fue cuestionado sobre si conoció al ex líder del Cártel de Sinaloa, y bromeando incluso exhibió que el entrevistador también lo había conocido cuando coincidieron en una fiesta.
Tras bromear sobre el asunto, Roberto Tapia dijo que en dicha fiesta también conoció a Ismael “el Mayo” Zambada, pero sobre “el Chapo”, dijo que fue una de las personas más humildes que ha conocido en su vida.
“Es de las personas más educadas que he conocido, yo al menos”, dijo el cantante, y agregó que el narcotraficante incluso le expresó que su narco corrido ‘El niño de la tuna’ era de sus favoritos.
En ese corrido, Roberto Tapia escribió sobre la vida de “el Chapo”, desde su nacimiento, su infancia vendiendo naranjas, hasta su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, junto a “el Mayo” y sus hijos “Los Chapitos”.
“Dice (El Chapo) ‘la verdad quiero decirle que es el corrido que más me gusta que me han hecho a mí, ese corrido me recuerda todo lo que yo viví, habla de mis hijos, mi hijo que ya no está, cuando yo vendía naranjas, cuando estaba bien jodido’”.Roberto Tapia sobre El Chapo