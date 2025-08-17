El influencer Camilo Ochoa, quien decía tener un pasado al interior del Cártel de Sinaloa, fue asesinado este 16 de agosto de 2025 al interior de su casa, ubicada en Temixco, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el influencer se encontraba dentro de su casa cuando un sujeto armado irrumpió en el domicilio y le disparó, provocándole heridas mortales.

Los testimonios de los vecinos indican que el ataque contra Camilo Ochoa ocurrió cerca de las 17:00 del sábado. Su esposa se encontraba con él al momento de su asesinato.

Destaca que el nombre de Camilo Ochoa apareció en los folletos que fueron arrojados en Culiacán, influencers a los que se les acusó de pertenecer a una red de lavado de dinero para la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.

Camilo Ochoa (Redes Sociales)

¿Quién era Camilo Ochoa?

Camilo Ochoa fue un influencer y exmiembro del Cártel de Sinaloa, señalado por facciones contrarias como un supuesto “lavador de dinero” para Los Chapitos.

En sus redes sociales se dedicaba a hablar de la situación general de violencia en Sinaloa, así como sobre La Mayiza y la Chapiza. En Facebook e Instagram, contaba con más de 200 mil seguidores en cada cuenta.

En su perfil de YouTube sumaba casi 400 mil seguidores, donde subía contenido dedicado a criticar al “Mayito Flaco”, líder de la facción La Mayiza del Cártel de Sinaloa.​

Desde hace años, Camilo Ochoa decía estar alejado del crimen organizado, e incluso hacía videos para evitar que los jóvenes se enlistaran a cualquier facción.

¿Cuántos años tenía Camilo Ochoa?

Camilo Ochoa tenía 42 años al momento de ser asesinado en su casa en Morelos.

¿Camilo Ochoa tenía esposa?

Se sabe que la esposa de Camilo Ochoa, Yaxaira Silvas, fue testigo del asesinato del influencer dentro de su domicilio.

¿Camilo Ochoa tenía hijos?

Camilo Ochoa era padre de dos hijos, con quienes gustaba de compartir momentos en sus redes sociales.

Camilo Ochoa (Redes Sociales)

¿Qué estudió Camilo Ochoa?

Aunque se desconoce su último grado de estudios, Camilo Ochoa siempre dijo ser un alumno “de la escuela de la vida”.

¿En qué trabajó Camilo Ochoa?

En entrevistas, Camilo Ochoa reconoció haberse unido al crimen organizado a los 20 años de edad por la adrenalina que le provocaba.

Según cuenta, sus primeros trabajos fueron guardando kilos de cocaína, droga que más tardes movilizó en grandes cantidades.

Sin embargo, decidió dejar su vida criminal cuando pasó 7 años en prisión.

En tiempos recientes, se dedicó a producir material en redes sociales para críticar y advertir sobre los riesgos de reclutarse al crimen organizado.

Tengo negocios, trabajo en bienes y raíces y estoy por abrir restaurantes, siempre me dediqué a bienes y raíces".

Un sujeto armado ingresó a la casa de Camilo Ochoa para asesinar al influencer; sin detenidos

Camilo Ochoa, también conocido como “El Alucin”, fue asesinado el sábado 16 de agosto en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca en Morelos, aproximadamente a las 17:00 horas.

Se detalló que un sujeto armado entró a la casa de Camilo Ochoa y le disparó en al menos siete ocasiones cuando se encontraba dentro del baño. El cuerpo del influencer presentaba impactos en varias zonas del cuerpo.

Versiones preliminares indican que el agresor habría escapado en un automóvil Chevrolet Chevy de color blanco con rumbo desconocido, sin que al momento se tengan reportes de personas detenidas.

¿Quién era Camilo Ochoa? Influencer fue asesinado (Camilo Ochoa)

Información en desarrollo...