La noche del 8 de febrero se designó a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, tras la detención de Diego Rivera Navarro.

La designación fue realizada mediante una votación en el cabildo que se tomó tras varias horas de discusión.

Lorena Marisol Rodríguez Rivera llega al cargo en medio de una crisis de gobernabilidad tras los abusos de poder que se denunciaron contra su predecesor.

Y es que Diego Rivera Navarro fue detenido la mañana del 5 de febrero por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como delitos de extorsión.

Lorena Marisol Rodríguez, lista para enfrentar retos como alcaldesa interina de Tequila, Jalisco

Luego de que se diera a conocer su designación como alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez aseguró que se siente lista para los retos que enfrenta el municipio.

“Sí me siento capaz, sí tengo, como todos, un poco de nervios, si hay tensiones…aquí estamos, claro que podemos, las mujeres podemos” Lorena Marisol Rodríguez, alcaldesa interina de Tequila

Lorena Marisol Rodríguez fue elegida como alcaldesa interina de Tequila con 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

Alrededor de las 21:00 horas, tras terminar la votación, Lorena Marisol Rodríguez tomó protesta como la alcaldesa interina y señaló que durante su gestión habrá “estabilidad, trabajo y resultados” porque tendrá un gobierno honesto.

Lorena Marisol Rodríguez niega relación con grupo de Diego Rivera Navarro en Tequila

Por otra parte, la alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, negó tener una relación con el grupo de Diego Rivera Navarro que cometía actos de extorsión desde la estructura de gobierno.

A pregunta expresa, la alcaldesa señaló: “soy totalmente independiente”, esto luego de que se le cuestionara por su cercanía con Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro y Predial, detenido junto con:

Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila

Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas

De acuerdo con Lorena Marisol Rodríguez, el director de Catastro no tiene influencia alguna sobre ella y sus decisiones, y resaltó que sólo eran compañeros de trabajo.

Por otra parte, llamó al estado de Jalisco a apoyar a Tequila pues, “realmente no nos había apoyado, el estado no nos había volteado a ver”.