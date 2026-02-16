A pocos días de la toma de protesta de Lorena Marisol Rodríguez, actual alcaldesa de Tequila, se le ha señalado de opacidad al no presentar su declaración patrimonial.

Cabe señalar que se ha reiterado la opacidad en Tequila con el gobierno de Diego Rivera, donde no se compartió ningún documento sobre los gastos en obras y servicios.

Alcaldesa de Tequila no ha presentado su declaración patrimonial

De acuerdo con una investigación de Pedro Villacaña, la alcaldesa de Tequila no ha presentado su declaración patrimonial desde 2024.

Fue en dicho año, como regidora de Tequila, cuando presentó su última declaración patrimonial, donde señaló un ingreso mensual por 24 mil 757 pesos mexicanos.

Ahora la alcaldesa tiene un sueldo neto de 1 millón 165 mil 052 pesos anuales.

Cabe señalar que la noche que fue designada como alcaldesa interina de Tequila, aseguró que no había delitos por extorsión en el municipio.

Sin embargo, al tomar protesta señaló en su discurso que garantizaría que no habría más extorsión, desde el cobro de piso a pequeños comerciantes, hasta las grandes empresas.

Opacidad en gobierno de Diego Rivera en Tequila, detenido por extorsión

Por otra parte, se señaló que durante la administración de Diego Rivera en Tequila hubo mucha opacidad, pues no se subió a la plataforma de transparencia ningún documento público sobre obras o servicios.

De acuerdo con la investigación de Villacaña, bajo su administración nunca se transparentó:

contratos

auditorías

sueldos

uso del presupuesto municipal

Esto ya que en la plataforma de transparencia no se encuentra ningún documento como contratos de obras, bienes o servicios desde octubre de 2024.

Además, no se presentaron las declaraciones patrimoniales de los funcionarios municipales dentro de su administración o la propia del alcalde, pues ni siquiera se conoce cuál era su salario.