El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta informó que mantendrá cerrada su terminal aérea hasta las 8:00 horas del martes 13 de octubre durante el paso de Simón.

La medida responde a la disposición de las autoridades aeronáuticas y al desplazamiento lento del huracán Simón, además de las condiciones meteorológicas previstas.

Los pasajeros con vuelos durante este periodo deberán comunicarse directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus operaciones y posibles cambios de itinerario.

Aeropuerto de Puerto Vallarta mantiene cierre hasta el 13 de octubre (Aeropuerto de Puerto Vallarta)

Permanece cerrado el Aeropuerto de Puerto Vallarta

El cierre busca mantener la seguridad ante las condiciones generadas por Simón, que permanece como huracán categoría 4 en el Pacífico mexicano.

El ciclón se localiza cerca de Playa Pérula, Jalisco, y avanza hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora, con vientos máximos de hasta 240 kilómetros.

Huracán Simón (Especial)

Las autoridades prevén lluvias extraordinarias superiores a 250 milímetros en Jalisco, principalmente sobre la costa y el oeste de la entidad.

Además, se pronostica oleaje de 8 a 10 metros en Jalisco, mientras Colima y Michoacán podrían registrar lluvias torrenciales y extraordinarias.

El sistema también genera condiciones adversas en Nayarit y Sinaloa, con precipitaciones intensas y oleaje de hasta 6 metros en zonas costeras.

El aeropuerto pidió seguir las recomendaciones de las autoridades locales y Protección Civil, además de acudir a refugios autorizados cuando sea necesario.

La terminal aérea recordó que sus instalaciones no son un refugio y permanecerán cerradas durante el periodo anunciado, mientras continúan las condiciones meteorológicas adversas.