La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que debido al huracán Simón que ya es categoría 4 según la escala Saffir-Simpson, Nayarit y Jalisco tienen peligro “muy alto” por el impacto que podría haber.

La CNPC detalló cuáles municipios específicos de Jalisco y Nayarit deberán seguir las indicaciones por alerta roja por el huracán Simón.

Jalisco y Nayarit tienen alerta roja por huracán Simón; estas son las indicaciones a seguir

CNPC compartió que la presencia del huracán Simón en el Océano Pacífico afectará a Jalisco y Nayarit, apuntando que por la categoría e impacto que podría tener, se activa la alerta roja.

Siendo estos los municipios de Jalisco que tienen la alerta por el acercamiento del ciclón:

Atengo

Atenguillo

Autlán de Navarro

Ayutla

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Cuautla

El Grullo

Guachinango

La Huerta

El Limón

Mascota

Mixtlán

Puerto Vallarta

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tolimán

Tomatlán

Tuxcacuesco

Por otra parte, en Nayarit estos son los municipios que tienen alerta roja:

Ahuacatlán

Amatlán de Cañas

Compostela

Ixtlán del Río

Jala

San Pedro Lagunillas

Bahía de Banderas

CNPC anuncia alerta roja en Nayarit y Jalisco por el huracán Simón. (@CNPC_MX)

Aunque CNPC apuntó que hay “peligro máximo” por el huracán Simón, llama a seguir las indicaciones, entre ello, tener calma y mantenerse informado por protección civil, así como:

Alejarse de ventanas

Permanecer en casa o refugios temporales hasta que autoridades lo informen

En Jalisco el gobierno activó 54 refugios por el huracán Simón y que servirán de resguardo para las personas cuyas casas corren mayor peligro por el ciclón.

Por otra parte, en Nayarit hay 15 refugios operando, tras la evacuación que realizaron autoridades hoy 11 de octubre de 2026.