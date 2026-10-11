La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que debido al huracán Simón que ya es categoría 4 según la escala Saffir-Simpson, Nayarit y Jalisco tienen peligro “muy alto” por el impacto que podría haber.
La CNPC detalló cuáles municipios específicos de Jalisco y Nayarit deberán seguir las indicaciones por alerta roja por el huracán Simón.
Jalisco y Nayarit tienen alerta roja por huracán Simón; estas son las indicaciones a seguir
CNPC compartió que la presencia del huracán Simón en el Océano Pacífico afectará a Jalisco y Nayarit, apuntando que por la categoría e impacto que podría tener, se activa la alerta roja.
Siendo estos los municipios de Jalisco que tienen la alerta por el acercamiento del ciclón:
- Atengo
- Atenguillo
- Autlán de Navarro
- Ayutla
- Cabo Corrientes
- Casimiro Castillo
- Cihuatlán
- Cuautitlán de García Barragán
- Cuautla
- El Grullo
- Guachinango
- La Huerta
- El Limón
- Mascota
- Mixtlán
- Puerto Vallarta
- Villa Purificación
- San Sebastián del Oeste
- Talpa de Allende
- Tolimán
- Tomatlán
- Tuxcacuesco
Por otra parte, en Nayarit estos son los municipios que tienen alerta roja:
- Ahuacatlán
- Amatlán de Cañas
- Compostela
- Ixtlán del Río
- Jala
- San Pedro Lagunillas
- Bahía de Banderas
Aunque CNPC apuntó que hay “peligro máximo” por el huracán Simón, llama a seguir las indicaciones, entre ello, tener calma y mantenerse informado por protección civil, así como:
- Alejarse de ventanas
- Permanecer en casa o refugios temporales hasta que autoridades lo informen
En Jalisco el gobierno activó 54 refugios por el huracán Simón y que servirán de resguardo para las personas cuyas casas corren mayor peligro por el ciclón.
Por otra parte, en Nayarit hay 15 refugios operando, tras la evacuación que realizaron autoridades hoy 11 de octubre de 2026.