El huracán Simón que bajó a la categoría 3, dejó una muerte en Guerrero y saldo blanco en otros estados, así lo informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

“Lamentablemente una persona adulta mayor de 71 años falleció por el colapso de una barda en Chilpancingo” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Durante la conferencia mañanera del pueblo del lunes 12 de octubre de 2026, se realizó un enlace con los estados afectados por el huracán Simón, dónde se confirmó por la gobernadora Evelyn Salgado, el deceso de un adulta mayor por el colapso de una barda en Chilpancingo, Guerrero.

Información que amplió la titular de la CNPC, Laura Velázquez para los estados de Michoacán, Colima y Jalisco como saldo blanco.

CNPC confirma saldo blanco en Michoacán, Colima y Jalisco

Además Laura Velázquez de la CNPC, informó que fueron activados los planes DN-III, Plan Marina en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Mientras que se confirma un saldo blanco en Michoacán, Colima y Jalisco pese a los efectos del huracán Simón que impactó territorio nacional primero como categoría 4.

“El saldo es blanco en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.” Laura Velázquez, titular de la CNPC

Sin embargo, entre las afectaciones que causó fueron:

Oleaje elevado y corrientes de retorno.

Encharcamientos viales.

Incremento en el nivel de ríos y arroyos.

Sin daños humanos.

Deslaves y caída material pétreo sobre vialidades.

Fallas en el servicio de suministro eléctrico.

Estas son las acciones del Gobierno de México por el huracán Simón

De acuerdo con Laura Velázquez, el Gobierno de México coordinó diferentes acciones frente al huracán Simón como: