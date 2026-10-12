El huracán Simón bajó a categoría 3 y se mantiene frente a las costas de Jalisco y Colima la noche de este 11 de octubre.

La dirección del huracán Simón sigue siendo con sentido al noroeste a 7 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora.

El ojo del huracán Simón de encuentra a 175 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y a 80 kilómetros de Cabo Corriente, Jalisco.

Huracán Simón sigue generando lluvias en al menos 5 estados

El avance del huracán Simón sigue sentido paralelo a las costas de Jalisco con rumbo al noroeste por lo que están en alerta municipios costeros de diversos estados.

Mientras tanto, se genera lluvias en al menos cinco estados:

Jalisco Sinaloa Colima Nayarit Michoacán

El oleaje más alto va de ocho a 10 metros en las costas de Jalisco. En Colima, Nayarit, Sinaloa y Baja California el oleaje va de 1.5 a ocho metros.

Monitorean vientos del huracán Simón

La noche de este 11 de octubre, la zona de vigilancia por los efectos del huracán Simón, va de El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempeyahua, Sinaloa.

La zona de prevención por rachas de viento va desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.