El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que se prevé que el huracán Simón tenga impacto en Mazatlán el jueves 15 de octubre a media noche.

Sin embargo, los efectos del huracán Simón se comenzarán a censor desde el miércoles 14 de octubre ante el acercamiento del fenómeno natural en Mazatlán

Huracán Simón: SMN prevé posible impacto en Mazatlán el 15 de octubre (especial)

El impacto de Simón en Mazatlán sería como un huracán de menor intensidad, en categoría 1; sin embargo, la prevención debe ser la misma, pues se esperan rachas de vientos de 160 km por hora.

Seguirán las lluvias en Jalisco, Nayarit y Sinaloa por huracán Simón

El trayecto del huracán Simón seguía trayendo lluvias en la costa y oleaje, por lo que se le pide a la población atender las medidas de Protección Civil y estar pendiente de la información meteorológica.

Dicha atención por el huracán Simón se centra en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, por lo que se tendrán lluvias durante el paso de estos días.

El incremento de las lluvias se dará a lo largo de la semana por el huracán Simón, mientras que será el miércoles 14 de octubre el día en el que más lluvias se tengan tras la trayectoria del fenómeno natural en los estados.

En el sur de Sinaloa y norte de Nayarit se esperan lluvias intensas de 75 mm en la región y se debe tomar precauciones, al sumar la lluvias de los tres el escenario se complica el paso del huracán Simón.