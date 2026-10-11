A través de redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, se ponga a resguardo por el impacto del huracán Simón, esperando el fin de la alerta.

Actualmente, el huracán Simón se encuentra a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al sursureste de Cabo Corrientes, con pronóstico de lluvias, vientos de 240 a 250 kilómetros por hora y oleaje de 10 metros de altura.

Mensaje Claudia Sheinbaum por el huracán Simón (Especial)

Claudia Sheinbaum se suma a autoridades que piden no abandonar los refugios por huracán Simón

El llamado de Claudia Sheinbaum llega junto a petición de la CNPC, que recomendó a habitantes de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán permanecer en sus viviendas o refugios hasta que se confirme el fin del peligro por el huracán Simón.

La dependencia advirtió que durante el paso del huracán Simón puede presentarse una calma temporal cuando el centro del sistema cruza una localidad. Sin embargo, esta condición no significa que haya terminado la emergencia.

Por ello, Claudia Sheinbaum y las autoridades correspondientes pidieron evitar desplazamientos hacia playas, carreteras costeras y espacios públicos.

Sobre todo se le advirtió a curiosos alejarse si su intención es tomar fotos o videos; la prioridad, subrayó Protección Civil, es salvaguardar la vida y la integridad de las familias ante la evolución del fenómeno meteorológico.

Comunicado de la CNPC por el huracán Simón (Especial)

Llamado de Claudia Sheinbaum se debe a que se prevén lluvias extraordinarias, vientos intensos y oleaje elevado

El llamado de Claudia Sheinbaum a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, se da junto a un comunicado de Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre las posibles afectaciones del huracán Simón.

El SMN advirtió que el huracán ocasionaría lluvias puntuales extraordinarias en distintas regiones de Jalisco, particularmente en la costa, el este y el oeste de la entidad.

Las condiciones meteorológicas incluyen rachas de viento de entre 240 y 250 kilómetros por hora en la franja costera, así como oleaje de ocho a diez metros de altura y marejadas ciclónicas de hasta 2.5 metros.

En Colima se pronostican lluvias torrenciales, vientos de hasta 140 kilómetros por hora y olas de seis a ocho metros. Para Nayarit se esperan precipitaciones intensas en el sur, rachas de hasta 140 kilómetros por hora y oleaje de cuatro a seis metros.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes en zonas del centro y sur de Sinaloa, además de vientos que aumentarán su intensidad en las costas de Michoacán.