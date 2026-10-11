Huracán Simón categoría 4 mantiene el peligro máximo en Colima y Jalisco

Este domingo 11 de octubre, el huracán Simón es categoría 4 en costas del Pacífico mexicano y mantiene el peligro máximo en Colima y Jalisco.

Al corte de las 06:00 horas del reporte del Sistema Metrológico Nacional (SMN) y de la Conagua, Simón se localizó aproximadamente a 95 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 175 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Presentando vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h), rachas de 295 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Huracán Simón categoría 4 (Especial)

Estos son los efectos del huracán Simón categoría 4 en México

Simón ocasionará lluvias principalmente Jalisco y Colima; sin embargo, también afectará a otros estados cercanos dejando:

Lluvias extraordinarias (mayores a 250 milímetros [mm]) en Jalisco (costa y este)

Lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) en Colima; intensas (de 75 a 150 mm) en Nayarit (sur) y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa (centro y sur) y Michoacán (oeste)

Así como peligrosos vientos en las cosas del Pacífico mexicano como:

Vientos sostenidos de 210 a 230 km/h con rachas de 240 a 250 km/h en costas de Jalisco, y podrían incrementar durante el día

Vientos de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h en la costa de Nayarit y Colima; de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en costas de Michoacán (oeste) y costas de Sinaloa (sur)

Además de oleaje fuerte incluyendo marea de tormenta con efectos de:

Oleaje de 8 a 10 metros (m) de altura en la costa de Jalisco; de 6 a 8 m en la costa de Colima

Oleaje de 4 a 6 m en la costa de Nayarit; de 3 a 5 m en la costa de Sinaloa (sur)

Oleaje de 1.5 a 2.5 m en la costa de Baja California Sur (sur)

Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 m en la costa de Jalisco y Colima.

Asimismo, se mantiene vigente la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Huracán Simón categoría 4 mantiene el peligro máximo en Colima y Jalisco (Especial)

Así va la alerta del peligro por huracán Simón categoría 4

También, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población sobre el peligro que representa el huracán Simón que mantiene su categoría 4 en las diferentes regiones del Pacífico mexicano, afectando de la siguiente manera:

Peligro máximo: Centro, Sur y Oeste de Colima; Noroeste y Suroeste de Jalisco

Peligro alto: Norte de Colima; Centro y Sureste de Jalisco Suroeste de Michoacán; Centro, Sur y Oeste de Nayarit

Peligro medio: Norte de Jalisco; Sur y Sureste de Michoacán; Este y Norte de Nayarit

Peligro bajo: Sur de Durango; Sur de Sinaloa