Luego de la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”,el gobierno federal, así como el estado de Michoacán, van contra su primo.

Se trata de Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, quien estaría relacionado con los Blancos de Troya.

Gabinete de Seguridad va por el primo de “El Botox” en Apatzingán y los Blancos de Troya

Las instituciones de seguridad del Gabinete de Seguridad realizaron un operativo en Apatzingán para localizar a Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias “El Fresa” o “Jando”, primo de “El Botox”.

De acuerdo con los informes, el primo de “El Botox” sería el segundo al mando del grupo criminal relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Blancos de Troya.

Se trata de un hombre de 41 años de edad y 1.80 metros de altura, relacionado con el delito de secuestro.

Para ello, elementos de diferentes agencias de seguridad realizaron cateos en diversos domicilios de la colonia Cenobio Moreno en Apatzingán, Michoacán.

Se trata de efectivos de:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Fiscalía General de la República (FGR)

Según los reportes, Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, “El Fresa”, es uno de los involucrados en el homicidio de empresario limonero, Bernardo Bravo.

Ofrecen recompensa por información del primo de “El Botox”

Para apoyar con la localización de “El Fresa”, la Fiscalía de Michoacán ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien de información que lleve a su detención.

Asimismo, resaltan que Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez es buscado por su probable participación en el delito de secuestro agravado.