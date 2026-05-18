El gobernador de Nuevo León, Samuel García respondió a la publicación de Grupo REFORMA sobre presuntos pagos millonarios para financiar su promoción en redes sociales y aseguró que no ha recibido “un solo peso del Estado” ni de proveedores gubernamentales para costear publicidad personal.

A través de su cuenta de X, Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano rechazó categóricamente las acusaciones y sostuvo que desde que inició su carrera en el servicio público dona su sueldo, prerrogativas y prestaciones.

“Niego categóricamente que algún proveedor del Estado haya pagado un solo peso a la firma. Nuevo León sabe que, desde que fui diputado y entré al servicio público, dono mi sueldo, prerrogativas y todas las prestaciones de gobierno, NO RECIBO UN SOLO PESO DEL ESTADO, mucho menos de sus proveedores.” Samuel García

Samuel García reta a Reforma: “Si prueban uso de recursos públicos, renuncio”

Samuel García respondió a las acusaciones recientes de Grupo REFORMA y exigió que demostraran qué recursos públicos fueron utilizados para pagar pauta digital a su favor.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, responde a nota del REFORMA (@samuel_garcias / X)

La controversia surgió luego de que Grupo REFORMA publicara que el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de Samuel García y su padre, habría pagado cerca de 82 millones de pesos a Nauka Comunicación Estratégica por manejo de pauta digital entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

“La nota es un refrito de notas falsas y viejas, construidas con mentiras. Todos los señalamientos que hace ya fueron revisados por las autoridades competentes correspondientes y concluyeron que NO HAY ninguna observación y/o ilicitud. ” Samuel García

Según el reporte, la publicidad para Samuel García estaría enfocada principalmente en plataformas de Google y YouTube.

Además de sumarse a otros 19 millones de pesos destinados a campañas en Meta, empresa dueña de Facebook e Instagram, donde también aparece contenido relacionado con Mariana Rodríguez y figuras de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, Samuel García calificó la información como un “refrito de notas falsas y viejas” y afirmó que todos los señalamientos ya fueron revisados por autoridades competentes, las cuales concluyeron que no existe ninguna observación o ilicitud.

“Después de estas primeras planas, El Norte/Reforma está obligado a DEMOSTRAR que se pagó mi pauta personal con dinero del gobierno. Si lo hace, RENUNCIO, pero de lo contrario, si no logra sustentar sus mentiras, espero una disculpa pública.” Samuel García

“Si lo hace, renuncio”, escribió el gobernador de Nuevo León al desafiar a REFORMA a comprobar el supuesto uso de dinero gubernamental en su promoción personal.

También aseguró que actualmente está concentrado “única y exclusivamente” en ser “el mejor gobernador de Nuevo León”.