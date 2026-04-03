Juan Díaz, ingeniero y operador de dron del noticiero N+, fue localizado con vida la madrugada del viernes 3 de abril de 2026 en El Rosario, Sinaloa, tras haber sido reportado como desaparecido un día antes.

El comunicador se extravió mientras buscaba el dron que operaba durante la cobertura del rescate de mineros en la mina Santa Fe.

“Juan salió a buscar su dron y el camino se le perdió” Lupita Madrigal, compañera y colega de Juan Díaz

Elementos del Ejército, Protección Civil y Semar participaron en el operativo de búsqueda.

Al ser encontrado, Juan Díaz presentaba deshidratación y lesiones leves en los pies, pero su estado de salud es estable.

Imágenes del rescate del ingeniero de N+ en Sinaloa (@Defensamx1/ X)

Detallan extravío de Juan Díaz de N+

Lupita Madrigal, compañera y colega de Juan Díaz, da los primeros detalles sobre la desaparición del ingeniero de N+.

De acuerdo con la periodista, al hombre, de aproximadamente 40 años de edad, perdió el camino de vuelta en su búsqueda del dron que estaba operando mientras cubría el rescate de mineros en la mina Santa Fe, en El Rosario.

El dron, de alto costo, se cayó en la zona al perder la señal por lo que el hombre fue por él.

“Juan salió a buscar su dron y el camino se le perdió”, escribió la comunicadora en la red social X, donde informó que su compañero terminó lastimado de los pies, pero no había de qué preocuparse.

Imágenes del rescate del ingeniero de N+ en Sinaloa (@Defensamx1/ X)

Hasta el momento de su reporte, Juan Díaz se encontraba en la Fiscalía de Mazatlán, donde rendía declaración a fin de esclarecer lo ocurrido.

Será él quien cuente lo ocurrido una vez que se reúna con su familia y esté en posición de hacerlo.

Al respecto, Lupita Madrigal agradeció que su desaparición haya quedado como una experiencia con una gran lección:

“No siempre es lo peor, pero nunca está de más estar todos”, indica. Lupita Madrigal. Periodista de N+

Juan salió a buscar su dron y el camino se le perdió… terminó lastimado de los pies, pero nada grave; está a salvo, en Fiscalía de Mazatlán, y pronto él mismo contará lo vivido. Queda como una lección: no siempre es lo peor, pero nunca está de más estar todos.#Apareció #Gracias pic.twitter.com/NfXe5Agtj3 — lupita madrigal (@lupitamadrigal1) April 3, 2026

Dan con paradero de Juan Díaz, ingeniero de N+

Elementos del Ejército, Protección Civil y Semar participaron en la búsqueda de Juan Díaz, ingeniero y operador de dron del noticiero de Televisa, N+

Tras un despliegue de búsqueda y rescate, Juan Díaz fue localizado la madruga de este viernes en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Al momento de su localización, el ingeniero de N+ presentaba un cuadro de deshidratación; sin embargo, su estado de salud era bueno.

No obstante, recibió atención médica inmediata para su estabilización.