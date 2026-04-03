Danielle Dithurbide tiene desde el 2019 la titularidad del noticiero Despierta de Televisa, el cual se transmite todas las mañanas de lunes a viernes.

Su trayectoria inició académicamente como historiadora, pero derivó en el periodismo, ha trabajado en dos de las empresas más importantes de la televisión mexicana. Te contamos más de quién es Danielle Dithurbide:

¿Quién es Danielle Dithurbide?

¿Qué edad tiene Danielle Dithurbide?

¿Qué estudió Danielle Dithurbide?

¿En qué ha trabajado Danielle Dithurbide?

¿Quién es Danielle Dithurbide?

Danielle Dithurbide es una periodista, conductora e historiadora mexicana que actualmente es titular del noticiero Despierta durante las mañanas en el canal 2 de Televisa.

¿Quién es Danielle Dithurbide? Periodista mexicana de Noticieros Televisa (IG: daniellemx_)

¿Qué edad tiene Danielle Dithurbide?

Danielle Dithurbide tiene 43 años de edad pues nació el 15 de marzo de 1983.

¿Quién es Danielle Dithurbide? Periodista mexicana de Noticieros Televisa (Ig: daniellemx_)

¿Quién es el esposo de Danielle Dithurbide?

Actualmente Danielle Dithurbide tiene una relación con Jorge García.

¿Qué estudió Danielle Dithurbide?

Danielle Dithurbide estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Iberoamericana y posteriormente un diplomado en Radio y Televisión en la Escuela de Periodismo y Arte para Radio y Televisión (PART).

¿En qué ha trabajado Danielle Dithurbide?

Danielle Dithurbide ha trabajado en Televisa hasta lograr la titularidad de Despierta desde 2019.

En 2006 inició su carrera periodística en Proyecto 40 desde, canal de TV Azteca que actualmente y se llama ADN40.

También ha sido directora de Información Internacional de noticieros Televisa y conductora de radio en Grupo Fórmula.

De la misma manera es presentadora de eventos privados, marcas, organizaciones civiles y más.