¿Quién es Ildefonso Guajardo? Se trata del exsecretario de Economía de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que se deslindó de Samuel García Rivero.

A través de X, Ildefonso Guajardo rechazó haber recomendado a Samuel García Rivero para mantenerse cercano al gobierno de Uruapan.

¿Quién es Ildefonso Guajardo?

Ildefonso Guajardo Villarreal es un político y economista mexicano que es recordado por su etapa como secretario de Economía del gobierno federal durante el sexenio 2012–2018 de Enrique Peña Nieto.

Ildefonso Guajardo (Galo Cañas / Cuartoscuro)

El exfuncionario federal inició su carrera política en las filas del PRI, donde militó por décadas ocupando cargos legislativos y ejecutivos en los que consolidó su perfil de economista y negociador.

En el cargo de secretario de Economía, fue una de las figuras que encabezó por parte del gobierno de México, la renegociación del tratado comercial de América del Norte que dio a luz el T-MEC.

En el 2023, Ildefonso Guajardo decidió abandonar al tricolor y se sumó al equipo de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien a la postre terminó perdiendo la contienda electoral.

En enero de 2026, Ildefonso Guajardo se deslindó públicamente de Samuel García Rivero, quien fuera su colaborador en la LXV Legislatura, pues aclaró que su relación laboral terminó desde el 2024.

¿Cuántos años tiene Ildefonso Guajardo?

Ildefonso Guajardo nació el 19 de abril de 1957 en Monterrey, Nuevo León, por lo que hasta el mes de enero de 2026 tiene 68 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ildefonso Guajardo?

En redes sociales, Ildefonso Guajardo ha compartido algunas publicaciones en compañía de su esposa, quien se llama Martha, pero se desconocen más detalles sobre ella.

Ildefonso Guajardo y su esposa (Ildefonso Guajardo/Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Ildefonso Guajardo?

Ildefonso Guajardo sí tiene hijos, aunque no se conoce públicamente el número exacto, aunque ha mencionado que ya tiene decenas de nietos, bisnietos y tataranietos.

¿Qué estudió Ildefonso Guajardo?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Ildefonso Guajardo, los datos públicos indican que tiene los siguientes estudios:

Licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León

Maestría en Economía por la Universidad de Pennsylvania

Ildefonso Guajardo. (Misael Valtierra / Cuartoscuro)

¿En qué ha trabajado Ildefonso Guajardo?

En cuanto a la experiencia profesional de Ildefonso Guajardo, los datos contenidos en perfiles curriculares establecen que ha trabajado en varios cargos como estos:

Diputado federal en la LVIII Legislatura (2000–2003)

Jefe de la Oficina del Gobernador de Nuevo León (2003–2006)

Diputado local en el Congreso de Nuevo León (2006–2009)

Diputado federal en la LXI Legislatura (2009–2012)

Secretario de Economía de México (2012–2018)

Diputado federal en la LXV Legislatura (2021–2024)

Coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez: 2023–2024

Ildefonso Guajardo (Galo Cañas / Cuartoscuro)

Ildefonso Guajardo se deslindó de Samuel García Rivero

El 15 de enero, Ildefonso Guajardo publicó en sus redes sociales un comunicado en el que se deslindó de Samuel García Rivero, quien fue detenido y vinculado a proceso por el asesinato de Carlos Manzo.

En el mensaje, explicó que Samuel García Rivero colaboró en su equipo durante la LXV Legislatura, periodo en el que también compartió responsabilidades con el entonces diputado Carlos Manzo.

No obstante, detalló que la relación laboral concluyó el 31 de agosto de 2024, fecha en la que terminó su gestión como diputado federal y tras la cual aseveró que no hubo ningún vínculo.

Finalmente subrayó que la incorporación de Samuel García Rivero a nuevas responsabilidades no contó con recomendación suya, ni verbal ni escrita, dejando clara su distancia política y personal.