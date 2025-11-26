Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, está recibiendo los avances sobre el caso del asesinato de su esposo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su participación en el podcast Hablemos con Denise Maerker.

Harfuch informa personalmente a Grecia Quiroz avances sobre asesinato de Carlos Manzo

De acuerdo con Omar García Harfuch, informa de manera personal los avances en el caso sobre el asesinato de Carlos Manzo a su viuda, la alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz.

Asimismo, señaló que esto es una orden directa de Claudia Sheinbaum, por lo que acudirá durante la semana a Uruapan, Michoacán, para continuar con la comunicación personal.

“Hemos estado en permanente comunicación, le he informado de los avances personalmente... esta misma semana voy a estar allá presente. Es una instrucción de la presidenta también” Omar García Harfuch

Durante la misma entrevista, compartió que se tiene información clara sobre un infiltrado en el equipo de Carlos Manzo que informó los movimientos del alcalde el día de su asesinato.

Sheinbaum ordenó avances quincenales a Grecia Quiroz sobre caso Carlos Manzo

El 14 de noviembre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que tendrá informes cada 15 días sobre los avances en el caso de Carlos Manzo.

De acuerdo con la presidenta, los informes se darán cuando la actual alcaldesa de Uruapan acuda a la Ciudad de México (CDMX) o cuando Omar García Harfuch acuda.

“Cada 15 días se va a estar en contacto: sea que ellos vengan (las autoridades de Michoacán) o que vayan el propio secretario (Omar García Harfuch) o los secretarios a Uruapan” Omar García Harfuch

Asimismo, aseguró que Grecia Quiroz, así como el municipio, “tienen nuestro apoyo tanto en temas de seguridad como de las necesidades de Uruapan y todo Michoacán”.