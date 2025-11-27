Jorge Armando N, El Licenciado, y siete escoltas más fueron vinculados a proceso como parte del caso iniciado por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Así lo definió un juez federal en la audiencia que culminó tras 18 horas, a las 6:00 horas de la mañana de este jueves 27 de noviembre.

Como parte del caso, se dictó prisión preventiva para las ocho personas y se dictaron tres meses de investigación complementaria.

el Licenciado seguirá en el penal del Altiplano y los siete escoltas en el penal de Mil Cumbres, a las afueras de Morelia, Michoacán.

El Licenciado asegura que lo detuvieron de manera arbitraria y no pertenecer al CJNG

Jorge Armando N es señalado de homicidio calificado por ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

El Licenciado es nombrado así porque en efecto es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y relató que trabajó para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y fue asesor y consultor en el Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura.

Durante la audiencia, El Licenciado aseguró que tiene un modo honesto de vivir , aseguró que fue detenido de manera arbitraria cuando se dirigía a un partido de su hijo, ello bajo amenazas contra su familia y tortura.

De la misma manera negó pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como se ha asegurado.

7 escoltas son vinculados a proceso por homicidio por omisión; aseguran que sí hicieron su trabajo

Los siete escoltas de Carlos Manzo son señalados de “homicidio doloso en comisión por omisión” y se presentaron testimonios para señalar que si estaban haciendo su trabajo, por ejemplo, en el caso de Monserrat N de quien se dijo fue herida, cubrió con su cuerpo a Carlos Manzo y tuvo lesiones que no se tomaron en cuenta.

Entre los siete escoltas vinculados proceso se encuentra Demetrio N, quien ha sido señalado de asesinar al sicario que mató a Carlos Manzo, Víctor Manuel N (situación por la que no se les ha juzgado sino solo respecto a su labor de protección al exalcalde):