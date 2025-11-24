Omar García Harfuch confirmó la detención de Jaciel Antonio N, como parte del caso Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

“Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio como responsable de reclutar a dos personas que participar en el homicidio de Carlos Manzo” Omar García Harfuch. SSPC

A Jaciel Antonio N se le considera como repoblarle de reclutar a dos de las personas que participaron en el homicidio directo de Carlos Manzo, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detienen a Jaciel Antonio N como parte del Plan Michoacán

El detenido fue capturado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Gabinete de Seguridad lo identificó como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlos a células delictivas.

Omar García Harfuch dijo que siguen trabajando para seguir trabajando en el combate de la impunidad.

¿Cuántos detenidos van por el asesinato de Carlos Manzo?

Cabe recordar que el saldo de las investigaciones hasta este momento es de tres sicarios muertos, siete policías locales detenidos acusas de homicidio por omisión y dos detenidos más como relacionados con la preparación del crimen.

De los detenidos pertenecientes a grupos criminales ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se señala a Jorge Armando N, El Licenciado, quien ya se encuentra en el penal del Altiplano.