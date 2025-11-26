Un Juez de Control dictó prisión preventiva a Jaciel Antonio, alias “El Pelón”, por su presunta participación en el reclutamiento de los jóvenes que cometieron el homicidio de Carlos Manzo.

La audiencia inicial terminó a las 17:00 horas de este martes 25 de noviembre 2025, concluyendo en la imposición de prisión preventiva oficiosa a Jaciel Antonio por los delitos de:

  • Cohecho
  • Extorsión agravada

Este martes se llevó a cabo la audiencia inicial de Jaciel Antonio “N”, detenido el 23 de noviembre y señalado como presunto reclutador de jóvenes en centros de rehabilitación, incluido el homicida del alcalde Carlos Manzo.

Según las investigaciones, Jaciel Antonio habría reclutado a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario de Paracho, Michoacán, quien fue ejecutado a los 17 años tras haber cometido el asesinato de Carlos Manzo.

  • Cohecho: Porque ofreció 5 mil pesos a los policías para que no lo detuvieran
  • Extorsión agravada: Por exigir un pago a la familia de Fernando Josué y Víctor Manuel, detenidos por vender droga, luego de que “El Pelón” pagó 5 mil pesos por cada uno
García Harfuch informó que Jaciel Antonio era reclutador de jóvenes en centros de rehabilitación
No obstante, será el domingo 30 de noviembre de 2025 cuando se resuelva si se le vincula a proceso o no, luego de que la defensa de Jaciel Antonio solicitara la duplicidad del término constitucional.