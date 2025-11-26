Un Juez de Control dictó prisión preventiva a Jaciel Antonio, alias “El Pelón”, por su presunta participación en el reclutamiento de los jóvenes que cometieron el homicidio de Carlos Manzo.

La audiencia inicial terminó a las 17:00 horas de este martes 25 de noviembre 2025, concluyendo en la imposición de prisión preventiva oficiosa a Jaciel Antonio por los delitos de:

Cohecho

Extorsión agravada

Este martes se llevó a cabo la audiencia inicial de Jaciel Antonio “N”, detenido el 23 de noviembre y señalado como presunto reclutador de jóvenes en centros de rehabilitación, incluido el homicida del alcalde Carlos Manzo.

Según las investigaciones, Jaciel Antonio habría reclutado a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario de Paracho, Michoacán, quien fue ejecutado a los 17 años tras haber cometido el asesinato de Carlos Manzo.

En un comunicado, el Gobierno de México señaló que los delitos que se le imputan a Jaciel Antonio, de 36 años de edad, son:

Cohecho: Porque ofreció 5 mil pesos a los policías para que no lo detuvieran

Extorsión agravada: Por exigir un pago a la familia de Fernando Josué y Víctor Manuel, detenidos por vender droga, luego de que “El Pelón” pagó 5 mil pesos por cada uno

García Harfuch confirma captura de Jaciel Antonio en investigación por asesinato de Carlos Manzo (SSPC )

No obstante, será el domingo 30 de noviembre de 2025 cuando se resuelva si se le vincula a proceso o no, luego de que la defensa de Jaciel Antonio solicitara la duplicidad del término constitucional.