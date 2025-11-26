Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que un informante, posiblemente del crimen organizado, se infiltró en el equipo de seguridad de Carlos Manzo.

“Había una persona… que estaba informándoles de manera puntual” Omar García Harfuch

En su participación en el podcast “Hablemos con Denise Maerker”, Omar García Harfuch señaló que tienen un claro conocimiento de que había una persona informando puntualmente sobre los movimientos de Carlos Manzo el día de su asesinato.

¿Escoltas detenidos en caso Carlos Manzo eran informantes? Esto dice Omar García Harfuch

Ante la detención de 7 escoltas de Carlos Manzo, posiblemente vinculados con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, el secretario de Seguridad señaló que se tiene conocimiento de un informante.

En entrevista con Denise Maerker, Omar García Harfuch recordó que los escoltas fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Michoacán y aclaró que será esta institución quien brinde mayor información sobre los detenidos en el momento propicio.

Sin embargo, señaló que la SSPC tiene conocimiento claro de que había una persona, sin confirmar o negar que fuera un escolta, que informaba de manera puntual sobre los movimiento de Carlos Manzo, como se constató en mensajes de texto.

“Había una persona, y no estoy diciendo que hayan sido los escoltas, eso sí tenemos conocimiento nosotros, que estaba informándoles de manera puntual… (diciendo) ‘ya está en el evento’, ‘ya está aquí’, toma la foto de una jardinera, toma foto de otro lugar donde iba a estar, toma foto y video de la calle por donde sabía que iban a salir” Omar García Harfuch

Asimismo, resaltó que no quiere “tratar de justificar si tenía suficiente seguridad o no” al momento del ataque, cuando contaba con un primer circulo de seguridad de confianza y un segundo de la Guardia Nacional y de la policía estatal, que tenían a cargo la seguridad perimetral.

“Lo que no quiero hacer es tratar de justificar si tenía suficiente seguridad o no, eso sería fatal. Él tenía un círculo de seguridad, su primer círculo de seguridad era gente de su confianza y el segundo círculo de seguridad era de la Guardia Nacional, era perimetral” Omar García Harfuch

¿Cuál fue el móvil del asesinato de Carlos Manzo?

Por otra parte, Maerker cuestionó si se tiene identificado el móvil del asesinato de Carlos Manzo, quien incluso expresó que los criminales debían ser asesinados “sin ninguna consideración cuando haya una amenaza letal” pero no como una ejecución extrajudicial.

Sin afirmar que sea la única línea de investigación, Omar García Harfuch señaló que el alcalde de Uruapan ya tenía tensiones debido a la confrontación permanente con los grupos criminales que “no tienen y no se tienen el corazón”.