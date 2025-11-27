Jorge Armando ‘N’, identificado por las autoridades como ‘El Licenciado’ y detenido por el caso Carlos Manzo, ha denunciado actos de tortura y amenazas tras su detención el 18 de noviembre de 2025.

Al respecto, el presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo declaró que “no conoce a nadie del crimen organizado” y que al momento de su detención se dirigía al partido de fútbol de su hijo.

Las declaraciones de ‘El Licenciado’ tuvieron lugar en la audiencia celebrada el miércoles 25 de noviembre de 2025 en la ciudad de Morelia, Michoacán, con el objetivo de definir su situación jurídica.

Audiencia inicial de El Licenciado en el penal del Altiplano por caso Carlos Manzo (Michelle Rojas)

“Incomunicado, golpeado y torturado”, denuncia ‘El Licenciado’ tras su detención por el caso Carlos Manzo

Según señaló ‘El Licenciado’ en su audiencia, durante su detención por el caso Carlos Manzo fue “incomunicado, golpeado y torturado” por personas encapuchadas que no se identificaron.

Señaló que luego de ser detenido cuando se dirigía al partido de futbol de su hijo, fue llevado a una sala de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde lo grabaron y revisaron en reiteradas ocasiones.

Incluso, recordó que las mismas autoridades le negaron a hablar con un familiar, además de amenazarlo con matar a su esposa bajo el supuesto de que ella se encontraba en una sala alterna.

Las autoridades han señalado a “El Licenciado” por planear y supervisar el asesinato de Carlos Manzo, al coordinar a un grupo a través de WhatsApp con la promesa de pagarle 2 millones de pesos.

Asimismo, dijo ser licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo y reiteró que no pertenecer a alguna organización criminal: “Mi vida ha sido honesta, he tenido un modo honesto de vivir”, concluyó.