La Fiscalía del Estado de Michoacán giró una orden de aprehensión para capturar a coronel José Manuel Jiménez Miranda quien era jefe de escoltas de Carlos Manzo, exalcalde asesinado de Michoacán.

José Manuel Jiménez Miranda, quien eligió al equipo de escoltas, es la octava persona señalada y quien se ha se ha reportado como prófugo.

El coronel logró escapar cuando fueron detenidos los siete escoltas a los que recientemente se les vinculó a proceso por el delito de homicidio por omisión.

José Manuel Jiménez Miranda seleccionó a escoltas de Carlos Manzo y ahora está prófugo

Jimenez Miranda era titular de Seguridad de Uruapan, quien fue sustituido por el general de brigadier del Ejército, Francisco Javier Nieto Osorio, debido a un escándalo de violencia intrafamiliar.

El coronel era hombre de confianza de Carlos Manzo por lo que al dejar de ser encargado de la seguridad del municipio, se quedó para encabezar el equipo de escoltas.

Este coronel fue el encargado de reclutar a los escoltas que ahora se encuentran vinculados a proceso y recluidos en el penal de Mil Cumbres.

Abogado de escoltas se lanza contra con Guardia Nacional

Gustavo Carreón, abogado de los siete escoltas, dijo que el caso es complejo, que hay serias deficiencias ademas de que es un tema eminentemente político.

Reclamó, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, que por parte de la Fiscalía de Michoacán, no hay una explicación en la imputación de en qué consistió la omisión, es decir, qué no hicieron, y que contradictoriamente reconoce un plan de seguridad del evento de velas del 1 de noviembre.

Destacó que los al circulo mas cercano, es decir, los escoltas, solo les tocaba repeler la agresión y que en todo caso la Guarda Nacional los dejó

“Guardia Nacional, ellos son los que permitieron que entrara el riesgo hasta la zona del presidente porque ellos no detectaron ningún riesgo ni hicieron ninguna actividad, entonces al círculo primero le tocó repeler y actuar de manera inmediata en la agresión” Gustavo Carreón. Abogado de escoltas de Carlos Manzo

Dijo que inmediatamente a ello se neutralizó al atacante, los guardias comenzaron a forcejear y la elemento Monserrat cubrió con su cuerpo a Carlos Manzo.

Además, recordó que el tirador aún tenía 7 balas en la pistola, por lo que tocó neutralizarlo como una forma de evitar mayores consecuencias. También afirmó que la bala que mató al tirador era del policía y no del atacante.