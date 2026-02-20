El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la investigación a Kovay Gardens por presunto fraude de tiempo compartido.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Guanajuato, Harfuch -de 43 años de edad- reiteró que la Secretaría de Hacienda, a través de UIF, colabora con el gobierno de Estados Unidos.

Por lo que además de haber sancionado a personas físicas y morales involucradas con el resort de Puerto Vallarta vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), existe una indagatoria abierta.

“OFAC está coordinándose con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y sí hay una investigación en proceso” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Así como indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la instancia encargada de proporcionar información oficial conforme avancen las investigaciones.

Resort en Puerto Vallarta no es el único en investigación

Omar García Harfuch aclaró que el comunicado publicado por la Secretaría de Hacienda en la que informa haber sumado a siete sujetos adicionales en la Lista de Personas Bloqueadas, sí pertenecen al caso de Kovay Gardens.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado ya que en la actualidad existen más investigaciones sobre fraudes de tiempos compartidos que tienen lugar en distintos puntos de la República Mexicana como Jalisco y Nayarit.

Aunque se tratan de investigaciones relacionadas con posibles operaciones financieras o empresariales vinculadas a grupos delictivos, son distintas.

CJNG operaba a través de Kovay Gardens

Kovay Gardens, resort ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser parte de un esquema de fraude de tiempos compartidos operado por miembros del CJNG.

Además de vender falsamente residencias y propiedades a estadounidenses y canadienses, en su mayoría adultos mayores, cobraban excesivos pagos por tarjetas de crédito.

Así como proporcionaban y difundían datos de los clientes al CJNG.