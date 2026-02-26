La compañía hotelera Marriott fue utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para cometer fraude en tiempos compartidos entre el 2018 y el 2022.

En 2022, Marriott demandó en Estados Unidos al CJNG por utilizar su nombre para engañar a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría, adultos mayores.

Entre los demandados está la empresa Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V, la cual recientemente fue sancionada por el Departamento del Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Marriott ganó la demanda; fue indemnizado con 8 millones de dólares (casi 138 millones de pesos).

Tiempos compartidos: esquema fraudulento del CJNG

De acuerdo con documentos judiciales públicos del Tribunal de Distrito de Virginia, el CJNG, organización criminal que operaba Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, usó la marca Marriott sin autorización y para cometer negocios ilícitos.

Hotel Marriott Nayarit (Internet)

Una empresa vinculada al CJNG mencionó la marca Marriott en al menos 66 millones de llamadas que se realizaron de manera automática de acuerdo a la programación de sus servidores.

A través de ellas ofrecían estadías en México como parte de supuestas promociones en Black Friday o por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

El emporio hotelero se enteró porque las víctimas de fraude le comenzaron a reclamarle.

Tras investigaciones la compañía descubrió un impactante daño a su imagen que se reflejó en pérdidas económicas.

Por lo que el 18 de mayo de 2021 llevó ante tribunales a Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V, por falsificación de marca, prácticas de telemercadeo engañosas y publicidad engañosa.

México estaba al tanto del fraude del CJNG en tiempos compartidos

Autoridades mexicanas sabía del fraude en tiempos compartidos del CJNG porque en 2022, año en que Marriott interpuso la denuncia, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México (SRE) colaboró con Estados Unidos.

Incluso, en su reciente comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que aproximadamente 6 mil estadounidenses reportaron haber perdido casi 300 millones de dólares (poco más 5,169 millones de pesos) entre 2019 y 2023 en esquemas de fraude de tiempo compartido en México.

Mientras que en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI recibió casi 900 quejas; las pérdidas son superiores a 50 millones de dólares (poco más de 861 millones de pesos).

Con información de Animal Político y Proyecto Puente