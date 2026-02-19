El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a un resort ubicado en Puerto Vallarta, ligado al CJNG.

Se trata del complejo de tiempo compartido Kovay Gardens, propiedad vacacional que ofrece a sus clientes la opción de comprar el derecho de uso exclusivo de una unidad.

Asimismo, fueron sancionadas 5 personas y 17 empresas relacionadas con la red criminal.

La medida se tomó bajo la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que se centra en la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y la OE 13224, dirigida a terroristas y quienes los apoyan.

Fraude de resort en Puerto Vallarta, ligado al CJNG

De acuerdo con el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en sus redes sociales, el Cártel Jalisco Nueva Generación usaba a Kovay Gardens como bastión estratégico y operaba a través de él.

Kovay Gardens, ubicado al noroeste de Puerto Vallarta en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, cometía distintos fraudes.

Fraude de tiempo compartido: Atraía compradores por medio de llamadas automáticas, a quienes falsamente le vendían una unidad, misma que les aseguraban que podían alquilar por semanas para generar ingresos.

Participaba en otras estafas, como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito.

Así como compartía su base de datos de clientes con miembros de CJNG.

Resort en Puerto Vallarta era operado por CJNG (Departamento Del Tesoro de los Estados Unidos)

Este resort estaba operado por Audias Flores Silva, comandante regional del CJNG, así como sus lugartenientes Oscar Enrique Jiménez Tapia y José Luis Gutiérrez Ochoa, quienes están estrechamente vinculados a Rubén Oseguera Cervantes, alias Mencho.

Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez, operaban las salas de control de fraude de tiempo compartido.

CJNG operaba desde resort en Puerto Valalrta (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos)

Además de Kovay Gardens, entre los sancionados se encuentran:

Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV: presta diversos servicios a Kovay Gardens.

Carlos Humberto Rivera Miramontes: Fundador de Kovay Gardens. Cuenta con un largo historial de colaboración voluntaria con el CJNG

Michael Ibarra Díaz Jr.: Empresario afiliado al resort en Puerto Vallarta. Facilitaba las ventas de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente fueron defraudados.

Estructura empresarial Rivera Miramontes, compuesto por 13 empresas:

Punto 54, SA de CV

​​High Land Park, SA de CV

Colinas Proyectos Y Construcciones, SA de CV

Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV

VG Desarrollos De La Bahia, SA de CV

Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV

Deep Blue Servicios, SA de CV

Estrategia PVR, S. de RL de CV

Reef Administracion. Avanzada, S. de RL de CV

Asesoria y Servicios Importadores, SA de CV

Corporativo Controlador Explora, SA de CV

Solugas Soluciones en Gasolineras, SA de CV

Hotel Management International

Tres empresas inmobiliarias propiedad de Palacios Rodríguez:

Constructora Palacios PV, SA de CV

Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV

​​Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raices, SA de CV.

Implicación de las sanciones

Todos los bienes de las personas designadas o bloqueadas sancionadas y que se encuentren en Estados Unidos o en posesión y control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Propiedades, directas o indirectas, individuales o colectivas, en un 50 % o más, también quedan bloqueada.

Transacciones realizadas dentro de territorio estadounidense que involucren bienes o intereses de personas, quedan bloqueadas.