El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Kovay Gardens, resort ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el departamento ejecutivo federal estadounidense, el CJNG usa a Kovay Gardens como bastión estratégico y opera a través realizando distintos fraudes:

Fraude de tiempo compartido

Estafas como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito.

Comparte su base de datos de clientes con miembros de CJNG.

Razón por la que sancionó a 5 personas y 17 empresas. Entre las personas defraudadas figuran personas estadounidenses y canadienses, en su mayoría, adultos mayores.

Revelan precios de Kovay Gardens, resort bajo investigación por fraudes

Tras el comunicado publicado este 19 de febrero por la agencia ejecutiva perteneciente a Estados Unidos, se revelan los precios de Kovay Gardens.

El resort, ubicado al noroeste de Puerto Vallarta en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, ofrece reservaciones por medio de Internet.

Sin embargo, debido a que su demanda es alta, los interesados pueden tardar meses en conseguir una habitación por lo que reservan mediante agencias de viajes que lo consideran una buena opción para vacacionar.

Agencias y precios para reservar en Kovay Gardens:

Expedia

Suite de lujo: $11,096

Deluxe Superior 1 dormitorio: $13,500

Deluxe Superior 2 dormitorios: $21,637

Pricetravel

Habitación $6,929

Booking

Suite Deluxe: $7,747

Suite 2 dormitorios: $15,106

Despegar

Habitación $7,180

¿Qué es Kovay Gardens y qué ofrece?

Kovay Gardens es un resort turístico de lujo ubicado frente a la Bahia de Banderas, en la Riviera Nayarit, que ofrece experiencias únicas e inolvidables.

Ofrece distintos complejos que pueden reservarse por una noche, días o incluso alquilar por semanas.

Marine Collection: Edificio de 5 pisos con estudios y alojamientos de una o dos habitaciones.

Casa Shanti by Kovay: Casa de playa con servicio de cinco estrellas.

Casa Karma by Kovay: Residencia privada con vista al mar.

Casa Malabar by Kovay: Habitaciones a unos pasos de a playa.

Marine Diamond: Hotel boutique con 36 residencias exclusivas

Comodidades y servicios: