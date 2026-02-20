El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó una advertencia a grupos criminales tras publicarse la sanción de Estados Unidos a una red del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esta acción conjunta envía un mensaje claro a los criminales y a quienes los respaldan: rendirán cuentas. Juntos, en ambos lados de la frontera, estamos desmantelando redes criminales” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El mensaje de Ronald Johnson incluía la publicación original del Departamento del Tesoro, donde se explica que Kovay Gardens, complejo turístico mexicano que tendría vínculos con el CJNG, defraudó a ciudadanos estadounidenses.

Además, precisa que esta “violenta organización terrorista” tienen su base en o cerca de Puerto Vallarta, un destino popular que sirve como bastión estratégico para el CJNG.

Ronald Johnson lanza advertencia tras sanción de Estados Unidos a red del CJNG (Especial)

Ronald Johnson lanza advertencia tras fraude de tiempo compartido del CJNG

El comunicado compartido por Ronald Johnson agrega que el “CJNG es un cártel terrorista brutalmente violento” que ha diversificado sus fuentes de ingresos ilícitas, incluyendo fraudes en multipropiedad y robo de combustible.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el fraude de tiempo compartido en México ha afectado a las víctimas estadounidenses, costándoles cientos de millones de dólares y enriqueciendo a organizaciones criminales como el CJNG.

“El fraude en multipropiedad suele dirigirse a estadounidenses mayores vulnerables y puede defraudar a las víctimas de sus ahorros de toda la vida” Ronald Johnson

Sobre este caso, el secretario de Seguridad Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dijo que, además de este caso, existen fraudes similares en diversos estados de la república mexicana que son investigados por ambos países.

El mismo Ronald Johnson destacó que tanto México como Estados Unidos están desmantelando redes criminales completas, desde operadores hasta financiadores, lavadores de dinero y facilitadores.

Así operaba Kovay Gardens

Según autoridades de Estados Unidos, Kovay Gardens prometía falsamente que sus propietarios de multipropiedad podían generar ingresos alquilando sus semanas no utilizadas.

Además, Kovay Gardens participaba en otras estafas, como el sobrecargo sistemático de tarjetas de crédito.