La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se suma al gobierno de Estados Unidos para frenar los fraudes operados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A poco de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informara sobre las sanciones a Kovay Gardens -resort ubicado al noroeste de Puerto Vallarta-Hacienda confirma operativo contra red fraudulenta.

Y es que, hasta el momento, la agencia financiera estadounidense, ha designado a 24 sujetos (5 personas físicas y 19 personas morales) por su presunta participación en fraudes de tiempos compartidos vinculados al CJNG.

La SHCP incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales, seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado en operaciones de Jalisco y Nayarit.

Tal acción obedece a la cooperación bilateral orientada a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos.

SHCP detalla medidas contra red fraudulenta en tiempo compartido vinculada al CJNG

La UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos (flujos de recursos, transferencias internacionales, inversiones y consumo significativos mediante tarjetas de servicio y participación) a personas y empresas presuntamente involucradas con el CJNG.

Al igual que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), bloqueó cuentas y limitó el acceso a activos dentro del sistema financiero global.

Cerró espacios para el uso de intermediarios y prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos.

Así como se presentaron denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Secretaría de Hacienda colabora con el gobierno de Estados Unidos para frenar fraudes de tiempo compartido (@Hacienda_Mexico / X)

El comunicado llega luego de que Kovay Gardens fuera puesto bajo investigación por realizar distintos fraudes operados por miembros de CJNG:

Fraude de tiempo compartido:

Estafas, como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito.

Difusión de base de datos de clientes de Kovay Gardens