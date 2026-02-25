Un incómodo momento vivió Luis Ernesto Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, luego de que una persona desconocida intentara arrebatarle el celular en plena rueda de prensa con empresarios.

“El presidente nada más viene a contestar el teléfono, ¡que siga la reunión!” Sujeto desconocido

La escena fue captada en video por otros asistentes, quienes observaban con asombro cómo el hombre reprochaba e intentaba quitarle el celular al alcalde de Puerto Vallarta cuando se encontraba en llamada.

Persona desconocida intenta quitarle el teléfono al alcaldel @LuisEMunguiaG en plena rueda de prensa con empresarios, cuando este se encontraba hablando por celular con el Gobernador @PabloLemusN.

Posteriormente la persona continuó interrumpiendo la rueda de prensa y fue sacado… pic.twitter.com/Oy8KdRkDPM — Carolina Gomez Aguiñaga (@CarolinaGomezA) February 25, 2026

Se hizo pasar por prensa el sujeto que intentó arrebatarle el celular al alcalde de Puerto Vallarta

El video de apenas unos segundos de duración muestra a un hombre vestido de negro, parado justo detrás del alcalde de Puerto Vallarta, en medio de una reunión con empresarios.

De un momento a otro, el sujeto intentó arrebatarle el celular al alcalde, por lo que fue retirado por elementos de seguridad.

Según los reportes, el sujeto logró entrar a la reunión del alcalde de Puerto Vallarta al hacerse pasar por enviado de un medio de comunicación; sin embargo, no tenía credenciales de prensa.

Alcalde de Puerto Vallarta hablaba por teléfono con el gobernador Pablo Lemus

El alcalde de Puerto Vallarta brindó una conferencia de prensa el 25 de febrero de 2026 para brindar detalles de la estrategia de seguridad, estabilidad y relanzamiento del destino turístico de Jalisco tras la muerte de El Mencho.

Sin embargo, el informe se vio interrumpido por una persona desconocida que intentó quitarle el teléfono a Luis Ernesto Munguía, pues, según él, el alcalde no estaba prestando atención al informe.

El mismo alcalde de Puerto Vallarta aclaró que no era una llamada cualquiera, sino que se encontraba hablando por teléfono con el gobernador Pablo Lemus para consultar con él el relanzamiento económico y turístico de la entidad.