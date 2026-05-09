Kovay Gardens, el resort vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), creó una pantalla para continuar cometiendo fraudes a través de tiempos compartidos, informa la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acaba de actualizar los nombres y detalles asociados al complejo turístico ubicado al noroeste de Puerto Vallarta en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.

Kovay Gardens: Continúan fraudes a través de tiempo compartidos

En un intento por evadir las sanciones y continuar defraudando a gente por medio de tiempos compartidos, Kovay Gardens creó alias.

El resort vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación se presenta bajo los nombres de las empresas:

Navira Villas & Residences

Marina Oasis Beachfront Resort

Por lo que la OFAC advierte a la población para que no caiga en manos del resort que fue sancionado el pasado mes de febrero.

La medida alcanzó a 5 personas y 17 empresas vinculadas a la red criminal.

Kovay Gardens se las ingenia para seguir cometiendo fraudes por tiempo compartido (@USTreasury / X)

Audias Flores Silva, comandante regional del CJNG, y los lugartenientes Oscar Enrique Jiménez Tapia y José Luis Gutiérrez Ochoa, operan la empresa relacionada con Juan Carlos Valencia González, quien tomó las riendas del grupo criminal tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Ese mismo mes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a siete personas adicionales (seis personas físicas y una persona moral) ligadas a esta investigación.

Así opera Kovay Gardens

De acuerdo con la OFAC, Kovay Gardens atrae a sus clientes por medio de llamadas telefónicas. Les ofrecen lujosas propiedades a buen costo que posteriormente pueden alquilar a fin de obtener un ingreso fijo. Por supuesto, la venta de propiedades es falsa.

Aunado a esto, cometen otros tipos de fraudes como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito y comparten su base de datos de clientes con miembros de CJNG.

Los fraudes por tiempos compartidos cada vez son más comunes. Entre 2029 y 2023, se reportaron 850 reportes vinculados a esta actividad.

Hubo aproximadamente un movimiento de 330 millones de dólares (más de 5,662 millones de pesos). La OFAC señala que al mes se reciben 40 reportes.