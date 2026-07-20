Omar García Harfuch confirmó la detención de diez individuos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), destacando el arresto de José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”.

José Guadalupe Ahumada Villegas es considerado como el mando más importante del CJNG detrás de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’.

Además de las detenciones, las fuerzas del orden consiguieron el aseguramiento de armamento, vehículos y sustancias prohibidas que servían para financiar sus actividades.

Omar García Harfuch informó la detención de José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, ligado al CJNG y ‘El Jardinero’

La detención de José Guadalupe Ahumada Villegas, conocido como “M4”, se llevó a cabo mediante un operativo coordinado por fuerzas federales en el estado de Nayarit, así lo confirmó Harfuch.

Harfuch confirma detención de José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, ligado al CJNG y ‘El Jardinero’ (@OHarfuch / X )

El arresto fue el resultado de siete cateos simultáneos realizados en inmuebles de los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit.

En la operación intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La detención de José Guadalupe Ahumada Villegas derivó de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar los inmuebles utilizados por la célula criminal.

José Guadalupe Ahumada Villegas es identificado como uno de los principales operadores que tomó el control de las actividades del CJNG tras la captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

Es considerado el mando más importante de la organización después de este último. Se le señala como coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

Entre los delitos con los que se le vincula a él y a su grupo se encuentran el secuestro, extorsión, homicidio, narcotráfico, tráfico de armas, robo al transporte de carga y robo de hidrocarburos.

Autoridades dan golpe al CJNG con la captura de su operador y 9 personas más en Nayarit

Además de Ahumada Villegas, fueron detenidas otras nueve personas, sumando un total de 10 arrestados vinculados a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG):

Jorge ‘N’ Edgar ‘N’ José ‘N’ Isaac ‘N’ Gabriela ‘N’ Monserrat ‘N’ Maricela ‘N’ Araceli ‘N’ María ‘N’

Durante los operativos, las autoridades incautaron:

3 armas largas.

3 vehículos.

Droga.

Teléfonos celulares y diversa documentación.

Se estima que los bienes asegurados representan una afectación financiera superior a los 4 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo a la estructura financiera de la organización delictiva.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.