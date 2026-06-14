Un juez de control dictó vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra José Elías Celis Contreras, alias “El Chipo”, identificado por autoridades federales como uno de los operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), “El Chipo” presuntamente operaba bajo las órdenes de la facción encabezada por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, considerado como el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, quién abatido por autoridades federales en Tlalapa.

¿De qué delitos se le acusa a “El Chipo”?

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba suficientes para que el juez determinara procesar al imputado por su probable responsabilidad en los siguientes delitos:

Delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio.

Posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Junto con “El Chipo”, también fue vinculado a proceso Jorge Ernesto Águila Corona, señalado como presunto integrante de la misma célula criminal y acusado de delitos similares. Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal.

El operativo en Guadalajara que llevó a la captura de “El Chipo”

La detención de los presuntos operadores del CJNG fue resultado de una investigación derivada de una denuncia anónima sobre una red dedicada a la fabricación y tráfico de narcóticos con presencia en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Marina (Semar) desplegaron un operativo coordinado que incluyó cateos en diversos inmuebles de Guadalajara, particularmente en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron:

Clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas.

Armas de fuego cortas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar.

Vehículos, motocicletas y teléfonos celulares.

Maquinaria especializada y un almacén con alcohol presuntamente adulterado, que habría sido utilizado para actividades de envasado y financiamiento ilícito.

El golpe a la estructura de “El Jardinero” tras la detención de “El Chipo”

Reportes de inteligencia militar señalan que “El Chipo” respondía directamente a César Alejandro Villaseñor, alias “El Güero Conta”, identificado como uno de los encargados de coordinar los recursos financieros de la estructura liderada por “El Jardinero”.

Las autoridades consideran que esta vinculación a proceso representa un nuevo golpe al esquema financiero del CJNG, al tratarse de un presunto operador clave dentro de la red económica de la organización criminal.

El juez fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR buscará fortalecer los elementos de prueba con el objetivo de obtener una sentencia condenatoria.