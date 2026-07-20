José Guadalupe Ahumada Villegas, conocido bajo el alias de “M4”, es señalado por ser un presunto operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch confirmó su detención tras un operativo coordinado por fuerzas federales en el estado de Nayarit.

José Guadalupe Ahumada Villegas es considerado como el mando más importante del CJNG detrás de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’.

¿Quién es José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, operador de El Jardinero?

José Guadalupe Ahumada Villegas, conocido por el alias de “M4”, es identificado por las autoridades federales como un líder de alto nivel y operador principal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Harfuch confirma detención de José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, ligado al CJNG y ‘El Jardinero’ (@OHarfuch / X )

Autoridades han informado que se desempeñaba como coordinador de operaciones en los estados de Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

Las áreas de inteligencia lo ubican como el mando más importante del CJNG en la región, posicionándose directamente detrás de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

Se le vincula formalmente con actividades de alto impacto que incluyen homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y el robo a transporte de carga.

¿Cuántos años tiene José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, operador de El Jardinero?

La edad exacta de José Guadalupe Ahumada Villegas no ha sido revelada públicamente por las autoridades federales.

¿Quién es la esposa de José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, operador de El Jardinero?

No hay información pública sobre si José Guadalupe Ahumada Villegas se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, operador de El Jardinero?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de José Guadalupe Ahumada Villegas, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, operador de El Jardinero?

No hay información pública sobre si José Guadalupe Ahumada Villegas tiene hijos.

¿Qué estudió José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, operador de El Jardinero?

No existen reportes de las autoridades que detallen el nivel académico de José Guadalupe Ahumada Villegas.

¿En qué ha trabajado José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, operador de El Jardinero?

José Guadalupe Ahumada Villegas tomó el control de diversas actividades criminales de la organización tras la captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

Es considerado el mando más importante de la estructura delictiva después de “El Jardinero” y, en algunas fuentes, es señalado como el tercer hombre más importante dentro del cártel jalisciense.

Se le relaciona, junto con la célula que encabezaba, con una amplia gama de delitos de alto impacto, entre los que destacan:

Narcotráfico y venta de drogas

Secuestro, extorsión y homicidios

Tráfico de armas y robo al transporte de carga

Robo de hidrocarburos (extracción y venta ilegal conocida como huachicol)

José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’, operador de El Jardinero, fue detenido en Nayarit

José Guadalupe Ahumada Villegas ‘M4’ fue detenido el domingo 19 de julio de 2026 durante un operativo federal que consistió en siete cateos simultáneos en los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit.

En esta acción, ejecutada por elementos de la SEMAR, SEDENA, FGR, SSPC y el CNI, fue capturado junto a otras nueve personas ligadas al CJNG.

El operativo también resultó en el aseguramiento de armas largas, vehículos, droga y bienes con un valor superior a los 4 millones de pesos.