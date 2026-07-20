Tras informarse que hubo un incendio en la refinería de Dos Bocas, Petróleos Mexicanos (Pemex) aclara que fue por una fuga que se llevó al “fuego incipiente” y el humo percibido alrededor.

Por otra parte, Pemex también aclaró que no hubo personas lesionadas tras la fuga en Dos Bocas.

Incendio en refinería Dos Bocas fue por fuga en una bomba de crudo

Habitantes de Paraíso, Dos Bocas en Tabasco, reportaron humo negro saliendo de la Refinería Olmeca más conocida como Dos Bocas, lo que horas después aclaró Pemex.

Con un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que fue a las 7:35 que sucedió la fuga en una bomba de crudo, que en el exterior fue detectada con humo negro.

Pemex dijo que esta fuga “ocasionó una pérdida menor” de crudo que llevó a “fuego incipiente”.

Pemex aclara el incendio en la refinería Dos Bocas. (@Pemex)

De forma inmediata, Pemex aseguró que el incendio fue atendido por el personal que logró extinguir la flama en Dos Bocas. Tras ello, informaron la refinería opera con normalidad.

Incendio en Dos Bocas no dejó lesionados

Tras aclarar qué pasó con el incendio en Dos Bocas, Pemex también compartió que no hubo personas lesionadas por el hecho con la fuga de crudo.