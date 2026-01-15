La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el blindaje para Abelina López, alcaldesa de Acapulco, por el caso de presunto desvío de 898 millones de pesos, suspendiendo así su auditoria.

El blindaje a Abelina López ratificado por la SCJN, había sido otorgado por los antecesores de la actual integración del pleno.

Abelina López Rodríguez (Abelina López Rodríguez vía X)

Auditoria Superior del Estado de Guerrero no podrá seguir investigando a Abelina López tras fallo de la SCJN

Aunque el blindaje para Abelina López ya había sido dictado anteriormente, la Auditoria Superior del Estado de Guerrero podía seguir investigado hasta que se ratificara, cosa que sucedió recientemente en la SCJN.

El Alto Tribunal de la SCJN, encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, avaló el pasado miércoles 14 de enero las dos controversias constitucionales promovidas por Abelina López, alrededor del caso de supuesta malversación de recursos.

La Auditoria Superior del Estado de Guerrero y el Congreso local habían interpuesto recursos de reclamación contra la admisión de los recursos presentados por la alcaldesa de Acapulco.

Sin embargo, tras el fallo señalado, estos fueron declarados como infundados y no se podrá continuar la investigación alrededor de la alcaldesa ni de las acusaciones de malversación de recursos por 898 millones de pesos.

Abelina López Rodríguez (Abelina López Rodríguez vía X)

Abelina López tampoco podrá ser sometida a revocación de mandato tras fallo de SCJN

Debido al anterior fallo de la SCJN, Abelina López tampoco será susceptible de ser sometida a la revocación de mandato como alcaldesa de Guerrero, tal y como era el fin de la mencionada investigación.

Abelina López podrá seguir ejerciendo sus funciones como alcaldesa de Guerrero, hasta que una nueva Corte vuelva a analizar el caso y tome una nueva resolución sobre las impugnaciones.

Fue en junio de 2025 cuando la ministra Yasmín Esquivel Mossa, admitió y concedió la suspensión en la controversia de la alcaldesa para que no fuera destituida e investigada.

Las acusaciones de malversación de recursos surgieron alrededor del ejercicio fiscal de 2023, donde se señalaba la ausencia y desconocimiento del destino de 898 millones de pesos supuestamente ejercidos en dicho periodo.