La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió por segunda vez el proceso de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López.

Con la decisión tomada por el máximo tribunal, el proceso por medio del cual el Congreso del estado de Guerrero busca remover a la alcaldesa de Acapulco, se mantendrá en pausa.

SCJN ratifica suspensión de revocación de mandato de Abelina López

En su sesión celebrada el jueves 22 de enero, la SCJN revisó el proceso sobre la revocación de mandato de Abelina López y, por segunda vez, ordenó suspender el procedimiento.

Así lo resolvió la SCJN al sentenciar que el caso no puede avanzar mientras no se resuelvan de fondo un par de controversias constitucionales que fueron promovidas por la presidencia municipal de Acapulco.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

En consecuencia, Abelina López seguirá en el cargo de alcaldesa y en funciones, mientras que la administración municipal de Acapulco podrá seguir operando sin que se realice modificación alguna.

Al emitir la segunda suspensión, los ministros señalaron que al ratificar la medida se evitan afectaciones que son consideradas de difícil reparación, además de que se preserva la materia de juicio.

Asimismo, resaltaron que darán inicio a un análisis para determinar si el Congreso de Guerrero incurrió en algún tipo de rebase de sus atribuciones al promover el mecanismo contra Abelina López.

¿Por qué el Congreso de Guerrero quiere la revocación de mandato de Abelina López?

Desde el mes de junio de 2026, el Congreso de Guerrero inició un proceso en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, debido a que la acusa de incurrir en diversas irregularidades administrativas y delitos:

Presunto desvío de recursos federales por 898 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023

Irregularidades en el manejo de fondos públicos municipales, detectadas por la Auditoría Superior del Estado

Falta de transparencia en contratos y programas municipales, según denuncias ciudadanas y legislativas

Resistencia a ser auditada por la Auditoría Superior del Estado, lo que generó controversias legales y políticas

Acusaciones de incumplimiento en obligaciones administrativas, vinculadas a la gestión de servicios públicos y recursos locales

Debido a dichos señalamientos, los diputados locales han presentado diversas denuncias y han solicitado la revocación de mandato de la presidenta municipal, misma que ya fue suspendida 2 veces por la SCJN.