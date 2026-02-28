Eduardo Arturo Bailleres dejó la Secretaría de Seguridad de Acapulco, en Guerrero, luego de protagonizar una polémica por decir que ningún país puede garantizar la seguridad al 100%.

“Nunca se puede garantizar la seguridad, lo que garantizamos son las acciones que propicien armonía, paz. Decir que se garantiza la seguridad es erróneo” Eduardo Arturo Bailleres

El funcionario también calificó como “daño colateral” la muerte de una estudiante y de un chofer en un ataque al transporte público en Acapulco, declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó “desafortunadas”.

Al respecto, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, aclaró que la salida de Eduardo Bailleres Mendoza fue solicitada desde hace meses y que no se debió a su reciente polémica ni al llamado de atención de la presidenta.

Renuncia Eduardo Arturo Bailleres a Seguridad en Acapulco tras polémica (redes sociales)

Seguridad en Acapulco tendrá nuevo titular en los próximos días

Abelina López dijo que en realidad la renuncia de Eduardo Bailleres Mendoza había sido acordada desde meses. Incluso, destacó su trabajo para bajar los homicidios en el puerto.

“Fue un tema que se había platicado desde meses atrás” Abelina López, alcaldesa de Acapulco,

Asimismo, Abelina López adelantó que en los próximos días el gobierno municipal designará a un nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.

De acuerdo con fuentes oficiales, el próximo responsable de la seguridad en el puerto formaría parte del equipo de confianza del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Es de destacar que solo en el gobierno de Abelina López suman cuatro jefes de la policía que renuncian al cargo, entre ellos el capitán de corbeta de la Marina Maximiliano Serrano, acusado de la desaparición de dos marinos.