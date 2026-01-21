Claudia Sheinbaum no se opone a que Abelina López sea investigada, por el contrario, recuerda que el cumplimiento de toda ley y de toda norma es obligación de cualquier servidor público.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre los presuntos desvíos de 900 millones de pesos atribuidos a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, de 59 años de edad.

Los cuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no pueden ser investigados por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y por el Congreso local, al tratarse de recursos federales.

Al respecto, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, indicó que Abelina López sí puede estar bajo investigación siempre y cuando exista una denuncia.

“Tiene que haber una denuncia. Y la Auditoría Superior de la Federación, si son recursos federales, pues puede hacer la auditoría. Entonces, tiene que haber una denuncia en este caso”. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Abelina López Rodríguez (Abelina López Rodríguez vía X)

“Estamos obligados a cumplir la ley”: Sheinbaum sobre investigación a Abelina López

Poniendo distancia sobre lo que ella piensa sobre el desempeño de Abelina López, Claudia Sheinbaum recordó que los funcionarios deben ejercer sus obligaciones bajo el cumplimiento de toda ley.

“Más allá de mi calificación es la calificación de la gente y el cumplimiento de la ley y de toda norma, como es obligación de cualquier servidor público. Si hay un señalamiento contra una presidenta municipal, evidentemente tiene que presentarse la denuncia y darle seguimiento e investigar” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Ante la insistencia por saber si la mandataria está al tanto de que Abelina López está siendo investigada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero por presunto cohecho, ésta dijo no haber tocado el tema en su última visita al puerto.

“No”, se limitó a contestar cuando una reportera mencionó el collar que la alcaldesa recibió valuado en 200 mil pesos.

Claudia Sheinbaum defiende inversión federal en Acapulco

Haciendo a un lado la polémica que envuelve a Abelina López, Claudia Sheinbaum pidió no basarse en opiniones si no en encuestas para determinar qué tan satisfecho está Acapulco con la inversión federal tras el paso del huracán Otis.

Satisfecha, Sheinbaum informó que se destinaron a Acapulco, 7 mil millones de pesos, mientras que en Guerrero se completó la inversión con 1.800 millones a fin de construir puentes y repavimentar.