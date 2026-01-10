La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, reapareció en la inauguración del puente de Omitlán, Guerrero, la tarde del viernes 9 de enero, como compartió en redes sociales.

La aparición de Abelina López tiene lugar tras darse a conocer que Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene una investigación en su contra por presunto cohecho.

Abelina López reaparece en inauguración del puente de Omitlán, Guerrero

En el video compartido por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la inauguración del puente de Omitlán, Guerrero, estuvo presente la alcaldesa de Acapulco, Abelina López.

Aunque no se le vio en la entrega de programas del Bienestar en Coyuca de Benítez, Abelina López reapareció durante el corte de listón del puente de Omitlán, trabajo realizado tras los huracanes.

En la inauguración también estuvieron presentes el alcalde de Juan R. Escudero, Óscar Sánchez Luna, diversos integrantes del gabinete, y la gobernadora Evelyn Salgado.

Abelina López reapareció en inauguración del puente de Omitlán, Guerrero (Captura de pantalla)

Acorde con lo señalado por Claudia Sheinbaum, la obra en Omitlán junto a otras 67 se realizaron para apoyar a Guerrero, ya que el anterior puente quedó dañado tras John y Otis.

Abelina López agradeció visita tras inauguración del puente de Omitlán, Guerrero

Fue mediante sus redes sociales que Abelina López compartió diversas fotografías en la inauguración del puente de Omitlán, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tal como destacó Abelina López, recorrió tanto con la presidenta como con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, distintos puntos de Acapulco, con la afirmación de que fue un honor recibirlas.

En su mensaje, la alcaldesa de Acapulco aseguró que la ciudadanía está agradecida con el apoyo de Claudia Sheinbaum quien en su propio mensaje destacó las adversidades que han enfrentado.

Abelina López añadió que Claudia Sheinbaum ha estado con Acapulco en los momentos de adversidad y sigue cerca del pueblo, lo que provoca el avance a la recuperación.