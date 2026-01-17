La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el lunes 19 de enero de 2026 un proyecto clave sobre desalojos y derechos humanos en la Ciudad de México (CDMX).

En esa fecha, la SCJN deberá decidir si el Congreso de la CDMX deberá restablecer o no un catálogo de derechos, incluidos en el artículo 60, que protegían a personas en proceso de desalojo.

Originalmente, el artículo 60 establecía un conjunto de garantías y derechos para las personas sujetas a desalojos. Entre ellos:

Derecho a no ser discriminadas

Que el uso de la fuerza sólo sea el último recurso

Derecho a indemnización si las autoridades causan daños

Derecho de audiencia ante un juez antes del desalojo

Apoyo del Estado para realojamiento de personas sin recursos en un radio cercano a su vivienda

República de Cuba 11: Desalojo de edificio en CDMX provocó manifestación (Graciela López Herrera / CUARTOSCURO)

Desalojados de República de Cuba 11 piden posponer discusión en la SCJN

La Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad, en el cual señaló que la eliminación del articulo 60 se realizó de manera injustificada.

Por lo anterior, este organismo planteó a la SCJN que ordene al Congreso CDMX su restablecimiento, toda vez que ese artículo incluye derechos ya contemplados en la Constitución.

Sin embargo, el proyecto propone mantener la redacción actual, lo que ha provocado desacuerdos entre organizaciones defensoras del derecho a la vivienda.

Previamente, personas desalojadas de República de Cuba 11 hicieron un llamado a la SCJN para que posponga la discusión del proyecto de sentencia que reconoce la constitucionalidad del artículo 60.

Esto, porque consideran que la redacción de la misma ha sido “ambigua” y ha permitido desalojos arbitrarios en la capital del país rumbo a la realización de la FIFA 2026.