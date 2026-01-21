Tras las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de investigar a Abelina López Rodríguez, la alcaldesa de Acapulco respondió en conferencia de prensa que respeta la opinión de la presidenta y aseguró que nunca se ha negado a rendir cuentas.

“Respeto el comentario de nuestra presidenta, como ella dice, si la presidenta municipal hizo un desvío de recursos lo ideal es que denuncian. Es momento de dejar claro, de atacar de una vezp or todas el tema de rendir cuentas, yo jamas me he negado” Abelina López Rodríguez. Alcaldesa de Acapulco

Abelina López, acusada de presunto desvío de 898 millones de pesos, mostró documentos de la Auditoría Superior de la Federación que avalan la revisión de recursos ejercidos en 2023 y sugirió que los señalamientos en su contra forman parte de una estrategia política.

Abelina López Rodríguez (Abelina López Rodríguez / Facebook)

ASF auditó a Abelina López

Con la intención de dejar claro que en su gestión no hay irregularidades, Abelina López asegura que los recursos federales ejercidos por su administración en 2023 ya fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación.

“A mí sí me auditó la Auditoría Superior de la Federación los recursos del año 2023 ¿Qué fue lo que pasó con la auditoria del estado? (Quisieron) auditar recursos que no le corresponden. Fueron 1.122 millones de pesos: Fortamun, Ramo 33, Ramo 28, todo lo que hay por haber. No tengo problemas con la auditoría del 23” Abelina López Rodríguez. Alcaldesa de Acapulco

Incluso, desde Palacio Nacional, Abelina López mostró el documento que acredita la auditoría; su intención, dijo, es callar bocas.

Y finalmente, la alcaldesa deja entrever que los señalamientos se tratan de una estrategia política.