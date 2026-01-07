Abelina López Rodríguez es investigada por el presunto delito de cohecho, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero abriera una carpeta de investigación en su contra.

La indagatoria deriva de una denuncia presentada por el ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, relacionada con un collar de la marca francesa Van Cleef & Arpels, valuado en 227 mil pesos.

De acuerdo con información difundida por “Sur Acapulco”, la carpeta de investigación 12022200300020071125 fue iniciada “contra Abelina López Rodríguez por el hecho que la ley señala como delito de cohecho y lo que resulte”. Como parte del procedimiento, la alcaldesa deberá acudir a rendir su declaración sobre los hechos.

Tras la denuncia de Ramiro Solorio Almazán, la FGE solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la documentación que acredita a Abelina López Rodríguez como titular del gobierno municipal de Acapulco.

La denuncia se sustenta en el artículo 283 del Código Penal del Estado de Guerrero, el cual establece que ningún servidor público puede recibir regalos de alto valor económico relacionados con el ejercicio de sus funciones.

Cuando el monto supera mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la ley contempla penas de seis a 16 años de prisión, así como multas de 300 a 800 veces dicha unidad.

La polémica surgió luego de que Abelina López Rodríguez portara el collar durante una sesión de Cabildo. Tras los señalamientos, la alcaldesa declaró:

¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron. ¿Y les voy a decir ‘no, no te lo acepto’? Yo agradezco su amor y cariño del pueblo. Abelina López Rodríguez

Como parte de las diligencias iniciales, dos testigos presenciales y el denunciante comparecieron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Las autoridades continúan recabando información para determinar si existen elementos suficientes para proceder conforme a la ley.