El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó la entrega de 41 mil 655 unidades de mobiliario y equipamiento escolar a 599 escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, Centros de Atención Múltiple (CAM) y Educación Media Superior afectadas por fenómenos naturales en Guerrero.

La distribución se realizó en la región indígena de Xochistlahuaca, ubicada en la Costa Chica, acto que fue acompañado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Mario Delgado destaca apoyos federales para fortalecer escuelas públicas

Durante el evento, Mario Delgado recordó que todas y todos los estudiantes de primarias públicas del país recibirán la Beca Rita Cetina, un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumna y alumno destinado a uniformes y útiles escolares.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y, de acuerdo con el titular de la SEP, el registro estará disponible hasta el 19 de marzo de 2026 en el portal oficial.

Asimismo, destacó la importancia de que los planteles cuenten con instalaciones dignas y seguras, por lo que subrayó la implementación del programa La Escuela es Nuestra, el cual beneficiará a los centros educativos de la zona.

Mediante este esquema, madres y padres de familia decidirán directamente las obras a realizar y administrarán los recursos, fortaleciendo la participación comunitaria y el bienestar escolar.

Mario Delgado subraya atención integral a planteles afectados en Guerrero

El titular de la SEP afirmó que el Gobierno de México mantiene un respaldo permanente a las comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos en Guerrero.

Detalló que cada plantel fue atendido y rehabilitado con apoyo de las aseguradoras, con el objetivo de que las y los estudiantes continúen sus actividades académicas en mejores condiciones.

En presencia de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, explicó que el mobiliario entregado incluye butacas, escritorios, pizarrones, gabinetes universales, libreros, mesas y sillas infantiles.

Mientras que el equipamiento contempla laptops, impresoras, proyectores, pantallas, bafles, ventiladores y aires acondicionados.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda señaló que, tras las afectaciones provocadas por fenómenos naturales, el apoyo federal garantiza que las y los estudiantes continúen con una educación gratuita y de calidad.