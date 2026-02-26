La Segunda Noche de Museos titulada “De(L)iberaciones: Derechos humanos y música” reunió a decenas de asistentes en el Museo Vivo del Muralismo (MVM), donde el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, destacó que esta iniciativa abre un espacio para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas experimenten la cultura más allá del entorno escolar.

Museo Vivo del Muralismo promueve derechos humanos y música barroca

Durante su mensaje, Mario Delgado subrayó que el acceso a la cultura debe entenderse como un derecho humano y como una vía para impulsar la transformación social, señalando que la jornada “De(L)iberaciones: Derechos humanos y música” permitió dialogar sobre principios como libertad, igualdad y justicia, valores presentes tanto en la historia nacional como en la vida cotidiana.

Asimismo, explicó que la actividad incluyó un recorrido especial bajo el título “Derechos humanos, una lectura desde el muralismo”, a través del cual las y los asistentes exploraron el significado de los derechos humanos en México, tomando como referencia las obras artísticas del recinto y su relación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como parte central de la programación cultural, se llevó a cabo un concierto de música barroca con clavecín en el Salón Iberoamericano, interpretado por el reconocido músico mexicano Raúl Moncada.

La Noche de Museos permitió reflexionar sobre derechos humanos a través del muralismo (cortesía)

Por su parte, la directora del MVM, Gloria Angélica Falcón, señaló que la presentación permitió al público reencontrarse con el sonido del clavecín, instrumento histórico que, pese a su antigüedad, mantiene vigencia y capacidad de diálogo con las expresiones contemporáneas.

Asimismo, reconoció la trayectoria de Raúl Moncada, quien ha estado al frente de la Orquesta Barroca de Tenerife, además de desempeñarse como consejero asesor de la Academia de Música Antigua de la UNAM e impartir talleres y asesorías en el ámbito de la gestión cultural.

Mario Delgado resalta la cultura como derecho humano

La propuesta cultural de esta Segunda Noche de Museos buscó ofrecer una experiencia integral, combinando reflexión histórica con disfrute musical, y promoviendo los derechos humanos como base de la convivencia democrática. Además, se destacó que la educación humanista implica formar ciudadanos críticos y sensibles, capaces de valorar el patrimonio cultural y participar activamente en la vida pública.

Por otra parte, se recordó que la Constitución de 1917 marcó un precedente internacional al reconocer derechos sociales, consolidando con el paso del tiempo el marco constitucional que sustenta la vida democrática del país.

Finalmente, las autoridades agradecieron la participación ciudadana en esta actividad cultural e invitaron a continuar asistiendo a las próximas ediciones de la Noche de Museos, reafirmando que estos espacios fomentan el aprendizaje, la libertad de pensamiento y el encuentro comunitario a través del arte y la educación.