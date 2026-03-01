El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la conmemoración de los 100 años de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. El titular de la SEP destacó que esta institución es un emblema nacional que ha formado a generaciones de maestros comprometidos con la justicia histórica y la transformación del país.

Durante el acto, subrayó que educar a las familias de los campesinos con menos recursos es el mayor acto de dignidad y vocación social del Estado mexicano.

Mario Delgado: La tradición de Ayotzinapa es cimiento de la Nueva Escuela Mexicana

En una ceremonia realizada en el Salón Iberoamericano de la SEP, Mario Delgado recordó que las normales rurales nacieron como un proyecto comunitario donde la escuela se concibe como la “Casa del Pueblo”.

Señaló que figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés formaron docentes que no solo enseñan a leer, sino que acompañan a sus comunidades a transformar su realidad.

El secretario reconoció esta tradición pedagógica como el fundamento vivo de la Nueva Escuela Mexicana, la cual retoma el enfoque humanista, crítico y comunitario practicado en Ayotzinapa desde hace un siglo.

Cien años de Ayotzinapa son cien años de pedagogía de la dignidad, de educación popular y de vanguardia educativa al servicio del pueblo de México. Mario Delgado, Titular de la SEP.

El titular de la SEP rememoró que la Normal inició clases el 2 de marzo de 1926 con 27 jóvenes campesinos que, a pesar de la falta de aulas y mobiliario, tenían la convicción de aprender a pensar con rigor sobre su propia circunstancia. Definió este proceso como la “revolución de los saberes”, donde el conocimiento se convirtió en la fuerza para cambiar destinos.

Mario Delgado: Compromiso con la justicia y el fortalecimiento de las normales rurales

En un momento de profundo respeto, Mario Delgado expresó su solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014. Reiteró el compromiso inquebrantable del Estado con la verdad y la justicia, afirmando que este hecho consolidó el llamado colectivo al “nunca más” desde la función pública.

Como parte del fortalecimiento a la institución, el secretario informó que se restableció la mesa de trabajo con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México para mejorar la infraestructura y garantizar una alimentación digna para los futuros docentes.

Por su parte, Juan Carlos Salazar Domínguez, estudiante de cuarto grado de la Normal de Ayotzinapa, destacó que este centenario simboliza la resistencia y vocación de servicio hacia las zonas más marginadas.

“Mientras la pobreza exista, las normales tendrán razón de ser”, puntualizó Juan Carlos Salazar, reafirmando el compromiso ético de las nuevas generaciones de docentes de ejercer con excelencia en las regiones más apartadas de México.

Finalmente, el estudiante hizo un llamado a transformar el dolor en justicia y exhortó al respaldo institucional continuo para que la escuela rural siga siendo un espacio de esperanza para la niñez mexicana.