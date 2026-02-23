Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer las fechas de registro para el Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, “Mi derecho, mi lugar”, el cual busca garantizar un ingreso equitativo, ordenado, transparente y cerca de casa.

El funcionario señaló que este proceso se enmarca con la visión del Sistema Nacional de Bachillerato, impulsado por la presidente Claudia Sheinbaum, para consolidar una oferta educativa articulada, incluyente y con cobertura suficiente.

Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026: Fechas de registro

Delgado Carrillo señaló que del 17 de marzo al 14 de abril se abrirá el registro de inscripción a través del sitio oficial: miderechomilugar.gob.mx/. De igual manera, dio a conocer que para hacer el registro las y los aspirantes deberán contar con la Llave MX, la cual se puede obtener a través de la página llave.gob.mx.

Por otra parte, el titular de la SEP explicó que el instructivo, los catálogos de opciones educativas y el documento de requisitos e información de las instituciones estarán disponibles a partir del 17 de marzo en la página miderechomilugar.gob.mx.

¿Cómo es el examen para “Mi derecho, mi lugar”?

El Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 “Mi derecho, mi lugar” está dirigido a las y los aspirantes locales y foráneos que cursan el tercer grado de educación secundaria, personas con certificado de secundaria y egresados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

De acuerdo con Carrillo, se cuenta con tres modalidades de participación:

Acceso directo sin examen

Con examen para Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Modalidad mixta, combinando ambas opciones

Del 17 de marzo al 14 de abril será el registro a bachillerato 2026 en el Valle de México (cortesía)

Además, explicó que se abrirá un registro extemporáneo para espacios sin examen, tras la publicación de los resultados.

Para el proceso de registro, las y los aspirantes deberán validar su información, contestar la encuesta, elegir la modalidad y ordenar sus opciones de acuerdo a sus preferencias.

Sin examen: elegir entre 5 y 10 opciones

Con examen: hasta 5 opciones del IPN y 5 de la UNAM

Mixta: hasta 20 opciones en total

¿Cómo es el proceso de asignación para “Mi derecho, mi lugar”?

Por otra parte, explicó que para las personas que decidan presentar examen para el IPN o la UNAM, deberán ingresar del 18 al 22 de mayo a miderechomilugar.gob.mx para conocer los procedimientos, además de acudir personalmente a la toma de fotografía en la fecha y lugar indicados en la Solicitud de Registro, explicando que ambas instituciones asignarán lugares a estudiantes con promedio arriba de 7.0, con base en el número de aciertos, orden de preferencia y disponibilidad.

Además, la asignación de lugar será únicamente para los estudiantes que cuenten con los requisitos señalados, de la siguiente manera:

Modalidad 1: Sin examen, se considerará el orden de preferencia y la disponibilidad

Modalidad 2: Quienes no obtengan lugar en el IPN o la UNAM se abrirá un periodo extemporáneo para opciones sin examen con cupo

Modalidad 3: Si no son asignados por examen, se les asignará un lugar en alguna opción sin examen de su listado

Delgado Carrillo detalló que el martes 18 de agosto del 2026, a través de la Gaceta Electrónica de Resultados en el sitio miderechomilugar.gob.mx, se podrán consultar los resultados.

Finalmente, el titular de la SEP subrayó que en el 2025 el 97.4% de los y las aspirantes eligieron entre su primera y tercera opción: