Tras las acusaciones de agresión sexual que Gabriela Echeverría, exregidora de Léon, Guanajuato dio sobre “Gullit” Peña, el exfutbolista aseguró que el hecho narrado “jamás sucedió”.

“Gullit” Peña aseguró que al tener miembros femeninos en su familia es el “primero en respetar a las mujeres” rechazando la agresión sexual pronunciado por Gabriela Echeverría militante, también, de Morena.

“Gullit” Peña niega agresión sexual contra Gabriela Echeverría; “jamás sucedió”

La narrativa compartida por Gabriela Echeverría, aspirante a la coordinación de León en Guanajuato, en donde acusa a “Gullit” Peña de agresión sexual por tocamientos indebidos hechos en presunto estado de ebriedad, fue rechazada por el exfutbolista.

Con un comunicado, “Gullit” Peña apuntó “jamás sucedió” lo narrado por Gabriel Echeverría en el restaurante “Pachita”, en donde asegura se reunieron exclusivamente a hablar sobre “la mejora de la ciudad de León”.

Comunicado de "Gullit" Peña sobre acusaciones de Gabriela Echeverría. (@gullitpena_27)

El exfutbolista apuntó que los hechos “no sucedieron de esa forma” argumentando que al tener miembros femeninos en su familia, lo que da es respeto a las mujeres.

“Tengo familia, tengo una madre, tengo hijas, y soy el primero en respetar a las mujeres en todos los sentidos”. "Guillit" Peña, exfutbolista y político.

Finalmente, “Gullit” Peña dijo estar abierto al diálogo con el objetivo de tener “una conversación sana” y agradeció el apoyo brindado a su persona en su etapa política.