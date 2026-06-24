La alcaldesa con licencia, Abelina López, afirma que es muy capaz de ser candidata de Morena y gobernar Guerrero, ya que los resultados en Acapulco la respaldan.

“Me considero capaz de ser la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”. Abelina López, alcaldesa de Acapulco en licencia

La aseveración se dio tras registrarse en el proceso interno de Morena para convertirse en la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación por Guerrero.

Medios de comunicación cuestionaron a Abelina López sobre su registro para las elecciones 2027 debido a las diversas controversias en torno a la alcaldesa; el último, la detención de su asesor.

Abelina López afirma que resultados en Acapulco la respaldan para gobernar Guerrero (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Abelina López asegura ser capaz de ser candidata de Morena por Guerrero: Acapulco es prueba

Desde el World Trade Center, Abelina López fue cuestionada sobre su registro en las encuestas de Morena y destacó que su trabajo en Acapulco respalda su capacidad.

Omitiendo las controversias a su alrededor, Abelina López señaló diversas acciones en Acapulco, como el que pese a dos huracanes no endeudó al municipio.

Asimismo, Abelina López aseguró que a su llegada a Acapulco no había camiones de basura ni pipas para atender incendios, además de que todas sus playas tenían alerta sanitaria.

Aunado a que Acapulco es uno de los municipios menos endeudados del país, pese a las emergencias además de que ahora la demarcación ya recibe cruceros.

Abelina López asegura que denuncias y controversias son “narrativa falsa”

Abelina López también rechazó hablar dar más detalles sobre las irregularidades encontradas en su administración por un faltante de 898 millones de pesos.

Al respecto, aseguró que todas las acusaciones en su contra son “narrativas falsas” y un tema de competencia, como respaldaría la Auditoría Superior de la Federación.

Añade que en un par de días se resolvería la controversia constitucional que presentó, aunque no especificó el resto de controversias a su alrededor:

Detención de su asesor Jesús Zamora Cervantes por vínculos con el crimen organizado

Invitación a nadar en playas contaminadas

Se le vio un collar de 227 mil pesos durante la emergencia por el huracán Otis y afirmó fue un regalo ciudadano

Desvío y retención de donaciones en especie, acorde con Saskia Niño de Rivera