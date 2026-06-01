Este 1 de junio de 2026, alrededor de 4,000 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, bloqueando ambos sentidos para iniciar una marcha rumbo al Zócalo, el cual permanece blindado con vallas metálicas.

Durante la movilización, los docentes expulsaron a representantes de la Secretaría de Gobernación con consignas de rechazo.

La CNTE mantiene su plantón en el Centro Histórico y amenaza con boicotear el Mundial 2026 si no se atienden sus demandas.

CNTE corre a Segob

Previo a partir sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma, representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) se presentaron en la manifestación de la CNTE.

Sin embargo, docentes los expulsaron a base de gritos: “¡Fuera, fuera, fuera!”, “fuera la cuarta traición”, reportó el periodista Carlos Vega de Milenio.

Vialidades afectadas por marcha de la CNTE

En este momento se reportan afectaciones en vialidades de Reforma y calles aledañas por marcha de la CNTE.

Autoridades recomiendan a automovilistas evitar la zona y/o circular por avenidas y calles alternas como:

  • Circuito Interior Melchor Ocampo
  • Av. Chapultepec
  • Eje 1 Sur
  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier

CNTE mantiene plantón en Centro Histórico

Este primero de mayo se cumple una semana desde que la CNTE instaló un plantó indefinido en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las vialidades afectadas por la presencia del magisterio son Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Bolívar.

Blindan Zócalo de la CDMX por marcha de la CNTE

Durante la noche y la madrugada, autoridades capitalina instalaron vallas metálicas y bloques de concreto para impedir que la CNTE llegue al Zócalo capitalino.

Por lo que se recomienda a automovilistas y peatones evitar la zona.

Las calles cerradas y con presencia de agentes de tránsito son:

  • Corregidora
  • Academia
  • Guatemala
  • Correo Mayor
  • 5 de febrero
  • Venustiano Carranza
  • Brasil
  • Donceles
  • Francisco I. Madero
  • 20 de Noviembre
  • Pino Suárez
  • Moneda

Demandas de la CNTE

La CNTE está amenazando con boicotear el Mundial 2026 si sus demandas no son escuchadas, éstas son:

  • Derogación de la Ley del ISSSTE 2007
  • Eliminación de la Reforma Educativa de 2019
  • Regreso al sistema de pensiones sin Afore
  • Incremento salarial
  • Incremento d presupuesto para educación, salud y seguridad social