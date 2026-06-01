Este 1 de junio de 2026, alrededor de 4,000 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, bloqueando ambos sentidos para iniciar una marcha rumbo al Zócalo, el cual permanece blindado con vallas metálicas.
Durante la movilización, los docentes expulsaron a representantes de la Secretaría de Gobernación con consignas de rechazo.
La CNTE mantiene su plantón en el Centro Histórico y amenaza con boicotear el Mundial 2026 si no se atienden sus demandas.
CNTE corre a Segob
Previo a partir sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma, representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) se presentaron en la manifestación de la CNTE.
Sin embargo, docentes los expulsaron a base de gritos: “¡Fuera, fuera, fuera!”, “fuera la cuarta traición”, reportó el periodista Carlos Vega de Milenio.
Vialidades afectadas por marcha de la CNTE
En este momento se reportan afectaciones en vialidades de Reforma y calles aledañas por marcha de la CNTE.
Autoridades recomiendan a automovilistas evitar la zona y/o circular por avenidas y calles alternas como:
- Circuito Interior Melchor Ocampo
- Av. Chapultepec
- Eje 1 Sur
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
CNTE mantiene plantón en Centro Histórico
Este primero de mayo se cumple una semana desde que la CNTE instaló un plantó indefinido en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Las vialidades afectadas por la presencia del magisterio son Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Bolívar.
Blindan Zócalo de la CDMX por marcha de la CNTE
Durante la noche y la madrugada, autoridades capitalina instalaron vallas metálicas y bloques de concreto para impedir que la CNTE llegue al Zócalo capitalino.
Por lo que se recomienda a automovilistas y peatones evitar la zona.
Las calles cerradas y con presencia de agentes de tránsito son:
- Corregidora
- Academia
- Guatemala
- Correo Mayor
- 5 de febrero
- Venustiano Carranza
- Brasil
- Donceles
- Francisco I. Madero
- 20 de Noviembre
- Pino Suárez
- Moneda
Demandas de la CNTE
La CNTE está amenazando con boicotear el Mundial 2026 si sus demandas no son escuchadas, éstas son:
- Derogación de la Ley del ISSSTE 2007
- Eliminación de la Reforma Educativa de 2019
- Regreso al sistema de pensiones sin Afore
- Incremento salarial
- Incremento d presupuesto para educación, salud y seguridad social