Este 1 de junio de 2026, alrededor de 4,000 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, bloqueando ambos sentidos para iniciar una marcha rumbo al Zócalo, el cual permanece blindado con vallas metálicas.

Durante la movilización, los docentes expulsaron a representantes de la Secretaría de Gobernación con consignas de rechazo.

La CNTE mantiene su plantón en el Centro Histórico y amenaza con boicotear el Mundial 2026 si no se atienden sus demandas.

CNTE corre a Segob

Previo a partir sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma, representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) se presentaron en la manifestación de la CNTE.

Sin embargo, docentes los expulsaron a base de gritos: “¡Fuera, fuera, fuera!”, “fuera la cuarta traición”, reportó el periodista Carlos Vega de Milenio.

Vialidades afectadas por marcha de la CNTE

En este momento se reportan afectaciones en vialidades de Reforma y calles aledañas por marcha de la CNTE.

Autoridades recomiendan a automovilistas evitar la zona y/o circular por avenidas y calles alternas como:

Circuito Interior Melchor Ocampo

Av. Chapultepec

Eje 1 Sur

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

CNTE mantiene plantón en Centro Histórico

Este primero de mayo se cumple una semana desde que la CNTE instaló un plantó indefinido en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las vialidades afectadas por la presencia del magisterio son Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Bolívar.

Blindan Zócalo de la CDMX por marcha de la CNTE

Durante la noche y la madrugada, autoridades capitalina instalaron vallas metálicas y bloques de concreto para impedir que la CNTE llegue al Zócalo capitalino.

Por lo que se recomienda a automovilistas y peatones evitar la zona.

Las calles cerradas y con presencia de agentes de tránsito son:

Corregidora

Academia

Guatemala

Correo Mayor

5 de febrero

Venustiano Carranza

Brasil

Donceles

Francisco I. Madero

20 de Noviembre

Pino Suárez

Moneda

Demandas de la CNTE

La CNTE está amenazando con boicotear el Mundial 2026 si sus demandas no son escuchadas, éstas son: